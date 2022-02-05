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"الأرصاد": رياح و سحب رعدية ممطرة تواعد جازان

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع في مستوى الأمواج

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية ممطرة على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاعٍ في مستوى الأمواج على مدينة جيزان ومحافظتَي الدرب وجزر فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 12 مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح و سحب رعدية ممطرة تواعد جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية ممطرة على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاعٍ في مستوى الأمواج على مدينة جيزان ومحافظتَي الدرب وجزر فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 12 مساءً.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
10:48 AM
اخر تعديل
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
11:53 AM

"الأرصاد": رياح و سحب رعدية ممطرة تواعد جازان

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع في مستوى الأمواج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية ممطرة على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاعٍ في مستوى الأمواج على مدينة جيزان ومحافظتَي الدرب وجزر فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 12 مساءً.

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04 فبراير
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