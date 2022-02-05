"الأرصاد": رياح و سحب رعدية ممطرة تواعد جازان

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع في مستوى الأمواج

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وسحبٍ رعدية ممطرة على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاعٍ في مستوى الأمواج على مدينة جيزان ومحافظتَي الدرب وجزر فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 12 مساءً.