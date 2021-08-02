أكثر من 185 ألف مستفيد تلقوا "لقاح كوفيد-19" في مركز اللقاحات بجامعة طيبة

يعمل على مدار 24 ساعة لثلاث فترات

بلغ عدد مستفيدي لقاح كوفيد-19 بمركز اللقاحات بجامعة طيبة 185009 مستفيدين، وذلك خلال الفترة من10 يونيو وحتى يوم أمس الأحد، في الوقت الذي شددت الجامعة على جاهزية المركز التامة واستعداداته لاستقبال الطلبة والطالبات ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين لإعطائهم اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك عبر 48 عيادة يحتضنها المركز، فضلاً عن عمله على مدار 24 ساعة لثلاث فترات.

وأشار عميد كلية الطب بجامعة طيبة والمشرف على مركز اللقاحات الدكتور سعد خوش حال، إلى تحقيق زيادة مطردة خلال الآونة الأخيرة في أعداد المتقدمين للحصول على اللقاح من داخل الجامعة وخارجها؛ مما يدل على وعي أفراد المجتمع بأهمية الحصول على أخذ اللقاح، وتماشيًا مع توجيهات الدولة -حفظها الله- بضرورة الحصول على اللقاح كشرط أساس للدخول للمجمعات الحكومية وجهات العمل وغيرها.

وأكد الدكتور سعد أن المركز يستقبل جميع الراغبين بالحصول على اللقاح من خلال حجز موعد عبر تطبيق "توكلنا" أو "صحتي"، كما أنه وبالاتفاق مع "الصحة" هناك مسار مخصص لمنسوبي جامعة طيبة، سواءً من الطلبة والطالبات أو أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وحثهم على حجز موعد عبر التطبيق، ومن لم يستطع منهم الحصول على موعد عليه أن يتوجه للمركز، ويبرز بطاقته التي تثبت انتسابه للجامعة وسوف يتم إعطاؤه اللقاح اللازم.

وأضاف الدكتور سعد خوش حال، أن جامعة طيبة خصصت موظفين من كوادر الجامعة لاستقبال المنسوبين، كما دعمت غرف الطوارئ بالمركز بكادر طبي وتمريضي، مشيرًا إلى أن العمل بالمركز بدأ بفترة ثم فترتين بطاقة استيعابية خمسة آلاف مستفيد لكل فترة، وصولاً إلى ثلاث فترات عمل بطاقة استيعابية 15 ألف جرعة لقاح يوميًا، يتم الحصول عليها عبر 48 عيادة.

ونوه عميد كلية الطب بجامعة طيبة والمشرف على مركز اللقاحات، بأن رسالة جامعة طيبة تتضمن ثلاثة محاور تشمل العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مضيفًا أن مركز اللقاح يُعد من خدمة المجتمع، وأنشأته الجامعة في وقت قياسي بفترة زمنية أقل من الشهر تلبيةً لاحتياجات المنطقة، ودعمًا لجهود وزارة الصحة في تسريع عملية تطعيم المواطنين والمقيمين، وذلك بالتعاون التام مع وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة.