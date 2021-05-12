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بثلاثية في مرمى "خورفكان" .. الجزيرة الإماراتي يتوج بلقب دوري الخليج العربي

"فخر أبو ظبي" خطف الإنجاز التاسع في مسيرته

توج الجزيرة الإماراتي بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، للموسم الرياضي 2020- 2021، بعد أن كسب نظيره خورفكان 3 / 1، في الجولة الأخيرة من المسابقة، مساء أمس الثلاثاء.

وجاءت أهداف الجزيرة عن طريق عمر تراوري هدفين، وعلي مبخوت هدف ، فيما أحرز هدف خورفكان خلفان النوبي.

بتلك النتيجة حقق الجزيرة اللقب الثالث في تاريخه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بثلاثية في مرمى "خورفكان" .. الجزيرة الإماراتي يتوج بلقب دوري الخليج العربي
سبق

توج الجزيرة الإماراتي بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، للموسم الرياضي 2020- 2021، بعد أن كسب نظيره خورفكان 3 / 1، في الجولة الأخيرة من المسابقة، مساء أمس الثلاثاء.

وجاءت أهداف الجزيرة عن طريق عمر تراوري هدفين، وعلي مبخوت هدف ، فيما أحرز هدف خورفكان خلفان النوبي.

بتلك النتيجة حقق الجزيرة اللقب الثالث في تاريخه.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
12:21 AM

بثلاثية في مرمى "خورفكان" .. الجزيرة الإماراتي يتوج بلقب دوري الخليج العربي

"فخر أبو ظبي" خطف الإنجاز التاسع في مسيرته

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبو ظبي
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توج الجزيرة الإماراتي بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، للموسم الرياضي 2020- 2021، بعد أن كسب نظيره خورفكان 3 / 1، في الجولة الأخيرة من المسابقة، مساء أمس الثلاثاء.

وجاءت أهداف الجزيرة عن طريق عمر تراوري هدفين، وعلي مبخوت هدف ، فيما أحرز هدف خورفكان خلفان النوبي.

بتلك النتيجة حقق الجزيرة اللقب الثالث في تاريخه.

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