بثلاثية في مرمى "خورفكان" .. الجزيرة الإماراتي يتوج بلقب دوري الخليج العربي

"فخر أبو ظبي" خطف الإنجاز التاسع في مسيرته

توج الجزيرة الإماراتي بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، للموسم الرياضي 2020- 2021، بعد أن كسب نظيره خورفكان 3 / 1، في الجولة الأخيرة من المسابقة، مساء أمس الثلاثاء.

وجاءت أهداف الجزيرة عن طريق عمر تراوري هدفين، وعلي مبخوت هدف ، فيما أحرز هدف خورفكان خلفان النوبي.

بتلك النتيجة حقق الجزيرة اللقب الثالث في تاريخه.