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حتى نهاية الموسم الحالي.. "باجندوح" يدعم صفوف الطائي

وقَّع اللاعب السعودي جمال باجندوح (29 عامًا) اليوم السبت عقدًا احترافيًّا بنظام الإعارة مع نادي الطائي الكروي بحائل؛ وسيمثل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي حتى نهاية الموسم الحالي.

ومثَّل نادي الطائي في توقيع العقد الرئيس التنفيذي للنادي بدر السويدي، بحضور المستشار المالي والإداري في نادي الطائي وليد الغصاب.

يُشار إلى أن اللاعب "باجندوح" بدأ مسيرته الكروية مع الفِرق السنية في نادي "ينبورن تاون" ونادي "بورنموث" الإنجليزيَّيْن، ومثَّل ناديَيْ الاتحاد والشباب السعوديَّيْن، وشارك مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عام 2015م.

كما حظي "باجندوح" العام الماضي بتجربة احترافية جيدة مع نادي "فارازدين" الكرواتي.

الطائي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حتى نهاية الموسم الحالي.. "باجندوح" يدعم صفوف الطائي
سبق

وقَّع اللاعب السعودي جمال باجندوح (29 عامًا) اليوم السبت عقدًا احترافيًّا بنظام الإعارة مع نادي الطائي الكروي بحائل؛ وسيمثل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي حتى نهاية الموسم الحالي.

ومثَّل نادي الطائي في توقيع العقد الرئيس التنفيذي للنادي بدر السويدي، بحضور المستشار المالي والإداري في نادي الطائي وليد الغصاب.

يُشار إلى أن اللاعب "باجندوح" بدأ مسيرته الكروية مع الفِرق السنية في نادي "ينبورن تاون" ونادي "بورنموث" الإنجليزيَّيْن، ومثَّل ناديَيْ الاتحاد والشباب السعوديَّيْن، وشارك مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عام 2015م.

كما حظي "باجندوح" العام الماضي بتجربة احترافية جيدة مع نادي "فارازدين" الكرواتي.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
09:24 PM

حتى نهاية الموسم الحالي.. "باجندوح" يدعم صفوف الطائي

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منصور الشلاقي - حائل
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4,129

وقَّع اللاعب السعودي جمال باجندوح (29 عامًا) اليوم السبت عقدًا احترافيًّا بنظام الإعارة مع نادي الطائي الكروي بحائل؛ وسيمثل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي حتى نهاية الموسم الحالي.

ومثَّل نادي الطائي في توقيع العقد الرئيس التنفيذي للنادي بدر السويدي، بحضور المستشار المالي والإداري في نادي الطائي وليد الغصاب.

يُشار إلى أن اللاعب "باجندوح" بدأ مسيرته الكروية مع الفِرق السنية في نادي "ينبورن تاون" ونادي "بورنموث" الإنجليزيَّيْن، ومثَّل ناديَيْ الاتحاد والشباب السعوديَّيْن، وشارك مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عام 2015م.

كما حظي "باجندوح" العام الماضي بتجربة احترافية جيدة مع نادي "فارازدين" الكرواتي.

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