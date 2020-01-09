النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معرض الإنتاج الفني الدولي الثاني منصة إنتاج إعلامية فنية ترفيهية عالمية بالمملكة

يشارك فيه أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة.. هدف للمهتمين حول العالم

يتيح معرض الإنتاج الفني الدولي في دورته الثانية (برودإكس السعودية)، الذي يقام في فندق الفيرمونت بمدينة الرياض لمدة يومين 12- 13 فبراير 2020، الفرصة لشركات الإنتاج الفني وصناع المحتوى التلفزيوني والإذاعي والسينمائي والموسيقي، وللفنانين والمخرجين، الالتقاء بشركات البث الفضائي وشركات الإنتاج تحت سقف واحد؛ بهدف إيجاد صناعة إنتاج إعلامية فنية ترفيهية عالمية في المملكة، تكون هدف المهتمين في العالم في مجال الإنتاج الفني من شركات ومنتجين وخبراء وصانعي محتوى.

وستكون هذه التظاهرة فرصةً لأصحاب القرار والمستثمرين في قطاع الإنتاج؛ للالتقاء مع أصحاب الخبرات المحلية والعالمية المشاركة في (برودإكس السعودية)؛ لتكتمل مسيرة النجاح والتطوير التي شهدتها الدورة الأولى في ٢٠١٧ كملتقى للإنتاج الفني بالمنطقة الشرقية.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الإنتاج الفني الدولي الثاني الدكتور رياض نجم، إلى أن إقامة معرض مصاحب، تهدف إلى إيجاد منصة لشركات الإنتاج في جميع القطاعات للاستفادة من الفرص المتاحة لها في (برودإكس السعودية) من خلال اللقاء المباشر مع أصحاب القرار وأصحاب الخبرات، ونقل التجارب الدولية إلى المملكة بشكل أوسع للاستفادة من الخبرات واللقاءات المتبادلة، والتشجيع على الاستثمار والعمل في المجال الفني والإبداعي. كل هذا يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي اهتمت كثيرًا بالاستثمار في الجانب الإعلامي والثقافي والترفيهي وأولته الكثير من الدعم.

وكشف "نجم"، عن إقامة ملتقى للمنتجين وصنّاع المحتوى العربي، على هامش "بروداكس السعودية"، يتم من خلاله عقد مجموعة من اللقاءات مع كبار الخبراء في الإنتاج والتوزيع والاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل التي تناقش القضايا ذات العلاقة بالإنتاج المرئي والمسموع.

ويشارك في "بروداكس السعودية" عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والعديد من شركات الإنتاج المرئي والمسموع، ومدن الإعلام والإنتاج، وشركات البث الفضائي، وشركات صناعة المحتوى الترفيهي، وعدد من القنوات الفضائية، وعدد من إذاعات FM، وعدد من شركات تجهيز تقنيات الصوت، وشبكات دور السينما، وشركات الترفيه والاستثمار السينمائي، وشركات تجهيز المسارح، وشركات التقنية والاتصال، وشركات التوزيع الفني، وشركات إنتاج "الأنيميشن"، وبرامج الأطفال، وشركات تجهيز الاستديو هات، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، والمدينة الأردنية السعودية للبث الفضائي، ومدينة الإنتاج الإعلامي، والهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية، وكبرى شركات الإنتاج السينمائي المصري، ومراكز التدريب الإعلامية.

معرض الإنتاج الفني الدولي برودإكس السعودية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
معرض الإنتاج الفني الدولي الثاني منصة إنتاج إعلامية فنية ترفيهية عالمية بالمملكة
سبق

يتيح معرض الإنتاج الفني الدولي في دورته الثانية (برودإكس السعودية)، الذي يقام في فندق الفيرمونت بمدينة الرياض لمدة يومين 12- 13 فبراير 2020، الفرصة لشركات الإنتاج الفني وصناع المحتوى التلفزيوني والإذاعي والسينمائي والموسيقي، وللفنانين والمخرجين، الالتقاء بشركات البث الفضائي وشركات الإنتاج تحت سقف واحد؛ بهدف إيجاد صناعة إنتاج إعلامية فنية ترفيهية عالمية في المملكة، تكون هدف المهتمين في العالم في مجال الإنتاج الفني من شركات ومنتجين وخبراء وصانعي محتوى.

وستكون هذه التظاهرة فرصةً لأصحاب القرار والمستثمرين في قطاع الإنتاج؛ للالتقاء مع أصحاب الخبرات المحلية والعالمية المشاركة في (برودإكس السعودية)؛ لتكتمل مسيرة النجاح والتطوير التي شهدتها الدورة الأولى في ٢٠١٧ كملتقى للإنتاج الفني بالمنطقة الشرقية.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الإنتاج الفني الدولي الثاني الدكتور رياض نجم، إلى أن إقامة معرض مصاحب، تهدف إلى إيجاد منصة لشركات الإنتاج في جميع القطاعات للاستفادة من الفرص المتاحة لها في (برودإكس السعودية) من خلال اللقاء المباشر مع أصحاب القرار وأصحاب الخبرات، ونقل التجارب الدولية إلى المملكة بشكل أوسع للاستفادة من الخبرات واللقاءات المتبادلة، والتشجيع على الاستثمار والعمل في المجال الفني والإبداعي. كل هذا يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي اهتمت كثيرًا بالاستثمار في الجانب الإعلامي والثقافي والترفيهي وأولته الكثير من الدعم.

وكشف "نجم"، عن إقامة ملتقى للمنتجين وصنّاع المحتوى العربي، على هامش "بروداكس السعودية"، يتم من خلاله عقد مجموعة من اللقاءات مع كبار الخبراء في الإنتاج والتوزيع والاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل التي تناقش القضايا ذات العلاقة بالإنتاج المرئي والمسموع.

ويشارك في "بروداكس السعودية" عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والعديد من شركات الإنتاج المرئي والمسموع، ومدن الإعلام والإنتاج، وشركات البث الفضائي، وشركات صناعة المحتوى الترفيهي، وعدد من القنوات الفضائية، وعدد من إذاعات FM، وعدد من شركات تجهيز تقنيات الصوت، وشبكات دور السينما، وشركات الترفيه والاستثمار السينمائي، وشركات تجهيز المسارح، وشركات التقنية والاتصال، وشركات التوزيع الفني، وشركات إنتاج "الأنيميشن"، وبرامج الأطفال، وشركات تجهيز الاستديو هات، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، والمدينة الأردنية السعودية للبث الفضائي، ومدينة الإنتاج الإعلامي، والهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية، وكبرى شركات الإنتاج السينمائي المصري، ومراكز التدريب الإعلامية.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
10:38 AM

معرض الإنتاج الفني الدولي الثاني منصة إنتاج إعلامية فنية ترفيهية عالمية بالمملكة

يشارك فيه أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة.. هدف للمهتمين حول العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
557

يتيح معرض الإنتاج الفني الدولي في دورته الثانية (برودإكس السعودية)، الذي يقام في فندق الفيرمونت بمدينة الرياض لمدة يومين 12- 13 فبراير 2020، الفرصة لشركات الإنتاج الفني وصناع المحتوى التلفزيوني والإذاعي والسينمائي والموسيقي، وللفنانين والمخرجين، الالتقاء بشركات البث الفضائي وشركات الإنتاج تحت سقف واحد؛ بهدف إيجاد صناعة إنتاج إعلامية فنية ترفيهية عالمية في المملكة، تكون هدف المهتمين في العالم في مجال الإنتاج الفني من شركات ومنتجين وخبراء وصانعي محتوى.

وستكون هذه التظاهرة فرصةً لأصحاب القرار والمستثمرين في قطاع الإنتاج؛ للالتقاء مع أصحاب الخبرات المحلية والعالمية المشاركة في (برودإكس السعودية)؛ لتكتمل مسيرة النجاح والتطوير التي شهدتها الدورة الأولى في ٢٠١٧ كملتقى للإنتاج الفني بالمنطقة الشرقية.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الإنتاج الفني الدولي الثاني الدكتور رياض نجم، إلى أن إقامة معرض مصاحب، تهدف إلى إيجاد منصة لشركات الإنتاج في جميع القطاعات للاستفادة من الفرص المتاحة لها في (برودإكس السعودية) من خلال اللقاء المباشر مع أصحاب القرار وأصحاب الخبرات، ونقل التجارب الدولية إلى المملكة بشكل أوسع للاستفادة من الخبرات واللقاءات المتبادلة، والتشجيع على الاستثمار والعمل في المجال الفني والإبداعي. كل هذا يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي اهتمت كثيرًا بالاستثمار في الجانب الإعلامي والثقافي والترفيهي وأولته الكثير من الدعم.

وكشف "نجم"، عن إقامة ملتقى للمنتجين وصنّاع المحتوى العربي، على هامش "بروداكس السعودية"، يتم من خلاله عقد مجموعة من اللقاءات مع كبار الخبراء في الإنتاج والتوزيع والاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل التي تناقش القضايا ذات العلاقة بالإنتاج المرئي والمسموع.

ويشارك في "بروداكس السعودية" عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والعديد من شركات الإنتاج المرئي والمسموع، ومدن الإعلام والإنتاج، وشركات البث الفضائي، وشركات صناعة المحتوى الترفيهي، وعدد من القنوات الفضائية، وعدد من إذاعات FM، وعدد من شركات تجهيز تقنيات الصوت، وشبكات دور السينما، وشركات الترفيه والاستثمار السينمائي، وشركات تجهيز المسارح، وشركات التقنية والاتصال، وشركات التوزيع الفني، وشركات إنتاج "الأنيميشن"، وبرامج الأطفال، وشركات تجهيز الاستديو هات، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، والمدينة الأردنية السعودية للبث الفضائي، ومدينة الإنتاج الإعلامي، والهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية، وكبرى شركات الإنتاج السينمائي المصري، ومراكز التدريب الإعلامية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,567
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,819
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,262
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,818

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة