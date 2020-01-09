معرض الإنتاج الفني الدولي الثاني منصة إنتاج إعلامية فنية ترفيهية عالمية بالمملكة

يشارك فيه أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة.. هدف للمهتمين حول العالم

يتيح معرض الإنتاج الفني الدولي في دورته الثانية (برودإكس السعودية)، الذي يقام في فندق الفيرمونت بمدينة الرياض لمدة يومين 12- 13 فبراير 2020، الفرصة لشركات الإنتاج الفني وصناع المحتوى التلفزيوني والإذاعي والسينمائي والموسيقي، وللفنانين والمخرجين، الالتقاء بشركات البث الفضائي وشركات الإنتاج تحت سقف واحد؛ بهدف إيجاد صناعة إنتاج إعلامية فنية ترفيهية عالمية في المملكة، تكون هدف المهتمين في العالم في مجال الإنتاج الفني من شركات ومنتجين وخبراء وصانعي محتوى.

وستكون هذه التظاهرة فرصةً لأصحاب القرار والمستثمرين في قطاع الإنتاج؛ للالتقاء مع أصحاب الخبرات المحلية والعالمية المشاركة في (برودإكس السعودية)؛ لتكتمل مسيرة النجاح والتطوير التي شهدتها الدورة الأولى في ٢٠١٧ كملتقى للإنتاج الفني بالمنطقة الشرقية.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الإنتاج الفني الدولي الثاني الدكتور رياض نجم، إلى أن إقامة معرض مصاحب، تهدف إلى إيجاد منصة لشركات الإنتاج في جميع القطاعات للاستفادة من الفرص المتاحة لها في (برودإكس السعودية) من خلال اللقاء المباشر مع أصحاب القرار وأصحاب الخبرات، ونقل التجارب الدولية إلى المملكة بشكل أوسع للاستفادة من الخبرات واللقاءات المتبادلة، والتشجيع على الاستثمار والعمل في المجال الفني والإبداعي. كل هذا يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي اهتمت كثيرًا بالاستثمار في الجانب الإعلامي والثقافي والترفيهي وأولته الكثير من الدعم.

وكشف "نجم"، عن إقامة ملتقى للمنتجين وصنّاع المحتوى العربي، على هامش "بروداكس السعودية"، يتم من خلاله عقد مجموعة من اللقاءات مع كبار الخبراء في الإنتاج والتوزيع والاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل التي تناقش القضايا ذات العلاقة بالإنتاج المرئي والمسموع.

ويشارك في "بروداكس السعودية" عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والعديد من شركات الإنتاج المرئي والمسموع، ومدن الإعلام والإنتاج، وشركات البث الفضائي، وشركات صناعة المحتوى الترفيهي، وعدد من القنوات الفضائية، وعدد من إذاعات FM، وعدد من شركات تجهيز تقنيات الصوت، وشبكات دور السينما، وشركات الترفيه والاستثمار السينمائي، وشركات تجهيز المسارح، وشركات التقنية والاتصال، وشركات التوزيع الفني، وشركات إنتاج "الأنيميشن"، وبرامج الأطفال، وشركات تجهيز الاستديو هات، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، والمدينة الأردنية السعودية للبث الفضائي، ومدينة الإنتاج الإعلامي، والهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية، وكبرى شركات الإنتاج السينمائي المصري، ومراكز التدريب الإعلامية.