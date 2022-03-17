ثعبان يُدخِل طفلة مستشفى محايل والفريق الطبي يباشر

أجهز عليه والدها وحمله معه إلى الطبيب المعالج

فاجأ مواطن العاملين في مستشفى محايل قبل قليل بثعبان يحمله بيده بعد أن أجهز عليه إثر لدغه ابنته.

وفي التفاصيل، استقبل مستشفى محايل مساء أمس طفلة في السابعة من العمر بعد تعرضها للدغة ثعبان بمنزلها بقرية الحجف جنوب المحافظة.

ونقلت ليليان ذات السبعة أعوام للمستشفى وأجري لها الإسعافات الأولية ولا تزال ترقد على السرير الأبيض وبدا والد ليليان يحمل الثعبان أمام بوابة المستشفى بعد أن قضى عليه وأحضره معه للمستشفى ليلقي عليه الطبيب نظرة قبل أن يتم التعامل مع الحالة..



"سبق" رصدت والد ليليان وهو يحمل الثعبان بجوار مدخل الطوارئ.

