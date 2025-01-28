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"الآسيوي": "البريكان" الأفضل في مباراة الأخضر وعمان

توج مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اللاعب فراس البريكان، بنجومية لقاء الأخضر ونظيره عمان، أمس الخميس، على أرض ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة، بحصوله على جائزة أفضل لاعب بالمباراة، ضمن تصفيات كأس العالم 2022م (الجولة السابعة للمجموعة الثانية) والتي انتهت بهدف وحيد دون مقابل، أحرزه البريكان عند الدقيقة 49 من زمن الشوط الثاني، ليتم اختياره كأفضل لاعب من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الآسيوي": "البريكان" الأفضل في مباراة الأخضر وعمان
سبق

توج مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اللاعب فراس البريكان، بنجومية لقاء الأخضر ونظيره عمان، أمس الخميس، على أرض ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة، بحصوله على جائزة أفضل لاعب بالمباراة، ضمن تصفيات كأس العالم 2022م (الجولة السابعة للمجموعة الثانية) والتي انتهت بهدف وحيد دون مقابل، أحرزه البريكان عند الدقيقة 49 من زمن الشوط الثاني، ليتم اختياره كأفضل لاعب من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
01:10 AM

"الآسيوي": "البريكان" الأفضل في مباراة الأخضر وعمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اللاعب فراس البريكان، بنجومية لقاء الأخضر ونظيره عمان، أمس الخميس، على أرض ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة، بحصوله على جائزة أفضل لاعب بالمباراة، ضمن تصفيات كأس العالم 2022م (الجولة السابعة للمجموعة الثانية) والتي انتهت بهدف وحيد دون مقابل، أحرزه البريكان عند الدقيقة 49 من زمن الشوط الثاني، ليتم اختياره كأفضل لاعب من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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