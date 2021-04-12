النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

‏⁧‫الديوان الملكي‬⁩: المحكمة العليا تعلن غدًا الثلاثاء أول أيام شهر ⁧‫رمضان ‬⁩المبارك

في رمضان.. المياه الوطنية تضخ أكثر من 10 ملايين م3 يومياً

بهدف توفير أكبر كمية للأهالي في جميع مناطق المملكة ومدنها

أكملت شركة المياه الوطنية استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك، إذ ستضخ وتوزع خلال الفترة المقبلة نحو ما يزيد على 10 ملايين متر مكعب يومياً في جميع مناطق المملكة ومدنها؛ بهدف توفير أكبر كمية من المياه لأهالي المناطق وزوارها خلال رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعاً ملموساً في الطلب على المياه.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن أحمد الموكلي أن الشركة استعدّت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية تضمنت رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها.

وأشار إلى أن من ضمن الاستعدادات جاهزيتها في استقبال طلبات العملاء من خلال قنواتها الرقمية والمتمثلة في تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية أو من خلال الفرع الإلكتروني للشركة (e.nwc.com.sa)، إضافة إلى رقم الاتصال الموحد (920001744) لخدمات المياه في مناطق المملكة كافة، على مدار 24 ساعة التي تتولى استقبال البلاغات وتمريرها إلى فرق الصيانة التي ستعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب بأذن الله.

وبيّن المهندس الموكلي أن خطة العمل تضمنت تجهيز القوى البشرية العاملة في مراكز خدمات العملاء التي ستعمل بشكل مستمر لخدمتهم وحل مشاكلهم، لافتًا النظر إلى أن خطة موسم رمضان هذا العام تضمنت تخصيص فرق للتشغيل والصيانة مجهزة بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة "الأشياب" ومحتوياتها بمختلف محافظات المملكة ومدنها.

وأفاد أن هناك تنسيقاً مباشراً ومستمراً مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الشريك الرئيس لإنتاج المياه في المملكة، وذلك لتوزيع حصص المدن من المياه المحلاة، وضمان استمرار ضخها للمدن المستفيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في رمضان.. المياه الوطنية تضخ أكثر من 10 ملايين م3 يومياً
سبق

أكملت شركة المياه الوطنية استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك، إذ ستضخ وتوزع خلال الفترة المقبلة نحو ما يزيد على 10 ملايين متر مكعب يومياً في جميع مناطق المملكة ومدنها؛ بهدف توفير أكبر كمية من المياه لأهالي المناطق وزوارها خلال رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعاً ملموساً في الطلب على المياه.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن أحمد الموكلي أن الشركة استعدّت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية تضمنت رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها.

وأشار إلى أن من ضمن الاستعدادات جاهزيتها في استقبال طلبات العملاء من خلال قنواتها الرقمية والمتمثلة في تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية أو من خلال الفرع الإلكتروني للشركة (e.nwc.com.sa)، إضافة إلى رقم الاتصال الموحد (920001744) لخدمات المياه في مناطق المملكة كافة، على مدار 24 ساعة التي تتولى استقبال البلاغات وتمريرها إلى فرق الصيانة التي ستعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب بأذن الله.

وبيّن المهندس الموكلي أن خطة العمل تضمنت تجهيز القوى البشرية العاملة في مراكز خدمات العملاء التي ستعمل بشكل مستمر لخدمتهم وحل مشاكلهم، لافتًا النظر إلى أن خطة موسم رمضان هذا العام تضمنت تخصيص فرق للتشغيل والصيانة مجهزة بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة "الأشياب" ومحتوياتها بمختلف محافظات المملكة ومدنها.

وأفاد أن هناك تنسيقاً مباشراً ومستمراً مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الشريك الرئيس لإنتاج المياه في المملكة، وذلك لتوزيع حصص المدن من المياه المحلاة، وضمان استمرار ضخها للمدن المستفيدة.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
06:08 PM

في رمضان.. المياه الوطنية تضخ أكثر من 10 ملايين م3 يومياً

بهدف توفير أكبر كمية للأهالي في جميع مناطق المملكة ومدنها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
318

أكملت شركة المياه الوطنية استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك، إذ ستضخ وتوزع خلال الفترة المقبلة نحو ما يزيد على 10 ملايين متر مكعب يومياً في جميع مناطق المملكة ومدنها؛ بهدف توفير أكبر كمية من المياه لأهالي المناطق وزوارها خلال رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعاً ملموساً في الطلب على المياه.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن أحمد الموكلي أن الشركة استعدّت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية تضمنت رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها.

وأشار إلى أن من ضمن الاستعدادات جاهزيتها في استقبال طلبات العملاء من خلال قنواتها الرقمية والمتمثلة في تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية أو من خلال الفرع الإلكتروني للشركة (e.nwc.com.sa)، إضافة إلى رقم الاتصال الموحد (920001744) لخدمات المياه في مناطق المملكة كافة، على مدار 24 ساعة التي تتولى استقبال البلاغات وتمريرها إلى فرق الصيانة التي ستعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب بأذن الله.

وبيّن المهندس الموكلي أن خطة العمل تضمنت تجهيز القوى البشرية العاملة في مراكز خدمات العملاء التي ستعمل بشكل مستمر لخدمتهم وحل مشاكلهم، لافتًا النظر إلى أن خطة موسم رمضان هذا العام تضمنت تخصيص فرق للتشغيل والصيانة مجهزة بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة "الأشياب" ومحتوياتها بمختلف محافظات المملكة ومدنها.

وأفاد أن هناك تنسيقاً مباشراً ومستمراً مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الشريك الرئيس لإنتاج المياه في المملكة، وذلك لتوزيع حصص المدن من المياه المحلاة، وضمان استمرار ضخها للمدن المستفيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,074
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,256
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,346

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة