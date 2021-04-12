في رمضان.. المياه الوطنية تضخ أكثر من 10 ملايين م3 يومياً

بهدف توفير أكبر كمية للأهالي في جميع مناطق المملكة ومدنها

أكملت شركة المياه الوطنية استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك، إذ ستضخ وتوزع خلال الفترة المقبلة نحو ما يزيد على 10 ملايين متر مكعب يومياً في جميع مناطق المملكة ومدنها؛ بهدف توفير أكبر كمية من المياه لأهالي المناطق وزوارها خلال رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعاً ملموساً في الطلب على المياه.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن أحمد الموكلي أن الشركة استعدّت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية تضمنت رفع جاهزية الكوادر البشرية والآليات وفرق الطوارئ والفرق الميدانية، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المتوقعة، وآلية التعامل معها.

وأشار إلى أن من ضمن الاستعدادات جاهزيتها في استقبال طلبات العملاء من خلال قنواتها الرقمية والمتمثلة في تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية أو من خلال الفرع الإلكتروني للشركة (e.nwc.com.sa)، إضافة إلى رقم الاتصال الموحد (920001744) لخدمات المياه في مناطق المملكة كافة، على مدار 24 ساعة التي تتولى استقبال البلاغات وتمريرها إلى فرق الصيانة التي ستعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب بأذن الله.

وبيّن المهندس الموكلي أن خطة العمل تضمنت تجهيز القوى البشرية العاملة في مراكز خدمات العملاء التي ستعمل بشكل مستمر لخدمتهم وحل مشاكلهم، لافتًا النظر إلى أن خطة موسم رمضان هذا العام تضمنت تخصيص فرق للتشغيل والصيانة مجهزة بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة "الأشياب" ومحتوياتها بمختلف محافظات المملكة ومدنها.

وأفاد أن هناك تنسيقاً مباشراً ومستمراً مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الشريك الرئيس لإنتاج المياه في المملكة، وذلك لتوزيع حصص المدن من المياه المحلاة، وضمان استمرار ضخها للمدن المستفيدة.