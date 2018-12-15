النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. تتويج الفائزين بمسابقة هاكاثون مليون متطوع بالشرقية

اختُتمت أعماله الخميس الماضي بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة

توّجت أمانة المنطقة الشرقية الفائزين بمسابقة هاكاثون مليون متطوع.

وسلّم وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، ومدير الخدمات الاجتماعية نجد الدوسري، الجوائز للفائزين الثلاثة في البرمجة وهم: تطبيق جود 30 ألف ريال، تطبيق سدم 20 ألف ريال، تطبيق فلنتير آب 10 آلاف ريال.

وكرم المهندس زياد مغربل شركاء النجاح من الرعاة والمشاركين والإدارات وأعضاء لجنة التحكيم في ملتقى التطوع الأول، والذي اختتم أعماله يوم الخميس الماضي، تحت شعار (هاكاثون مليون متطوع)، والذي دشنه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، وذلك بديوان الإمارة، ونظمته أمانة المنطقة الشرقية ونفذته وكالة الخدمات (الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية)، بمشاركة العديد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، ونخبة من المبرمجين المتميزين بالمجال التقني.

واستمر الملتقى لمدة يومين على مسرح الأمانة بالدمام، وتضمّن مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية والشراكات المجتمعية، التي هدفت إلى الارتقاء بالعمل التطوعي وتطوير الكفاءات الوطنية من مطورين ومبرمجين، وكذلك تعزيز الجانب الفكري والإبداعي.

أمانة المنطقة الشرقية مسابقة هاكاثون مليون متطوع

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. تتويج الفائزين بمسابقة هاكاثون مليون متطوع بالشرقية
سبق

توّجت أمانة المنطقة الشرقية الفائزين بمسابقة هاكاثون مليون متطوع.

وسلّم وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، ومدير الخدمات الاجتماعية نجد الدوسري، الجوائز للفائزين الثلاثة في البرمجة وهم: تطبيق جود 30 ألف ريال، تطبيق سدم 20 ألف ريال، تطبيق فلنتير آب 10 آلاف ريال.

وكرم المهندس زياد مغربل شركاء النجاح من الرعاة والمشاركين والإدارات وأعضاء لجنة التحكيم في ملتقى التطوع الأول، والذي اختتم أعماله يوم الخميس الماضي، تحت شعار (هاكاثون مليون متطوع)، والذي دشنه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، وذلك بديوان الإمارة، ونظمته أمانة المنطقة الشرقية ونفذته وكالة الخدمات (الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية)، بمشاركة العديد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، ونخبة من المبرمجين المتميزين بالمجال التقني.

واستمر الملتقى لمدة يومين على مسرح الأمانة بالدمام، وتضمّن مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية والشراكات المجتمعية، التي هدفت إلى الارتقاء بالعمل التطوعي وتطوير الكفاءات الوطنية من مطورين ومبرمجين، وكذلك تعزيز الجانب الفكري والإبداعي.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
03:55 PM

بالصور.. تتويج الفائزين بمسابقة هاكاثون مليون متطوع بالشرقية

اختُتمت أعماله الخميس الماضي بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
3,038

توّجت أمانة المنطقة الشرقية الفائزين بمسابقة هاكاثون مليون متطوع.

وسلّم وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، ومدير الخدمات الاجتماعية نجد الدوسري، الجوائز للفائزين الثلاثة في البرمجة وهم: تطبيق جود 30 ألف ريال، تطبيق سدم 20 ألف ريال، تطبيق فلنتير آب 10 آلاف ريال.

وكرم المهندس زياد مغربل شركاء النجاح من الرعاة والمشاركين والإدارات وأعضاء لجنة التحكيم في ملتقى التطوع الأول، والذي اختتم أعماله يوم الخميس الماضي، تحت شعار (هاكاثون مليون متطوع)، والذي دشنه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، وذلك بديوان الإمارة، ونظمته أمانة المنطقة الشرقية ونفذته وكالة الخدمات (الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية)، بمشاركة العديد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، ونخبة من المبرمجين المتميزين بالمجال التقني.

واستمر الملتقى لمدة يومين على مسرح الأمانة بالدمام، وتضمّن مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية والشراكات المجتمعية، التي هدفت إلى الارتقاء بالعمل التطوعي وتطوير الكفاءات الوطنية من مطورين ومبرمجين، وكذلك تعزيز الجانب الفكري والإبداعي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,212
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,198
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,563
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,977

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة