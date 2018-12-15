بالصور.. تتويج الفائزين بمسابقة هاكاثون مليون متطوع بالشرقية

اختُتمت أعماله الخميس الماضي بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة

توّجت أمانة المنطقة الشرقية الفائزين بمسابقة هاكاثون مليون متطوع.



وسلّم وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، ومدير الخدمات الاجتماعية نجد الدوسري، الجوائز للفائزين الثلاثة في البرمجة وهم: تطبيق جود 30 ألف ريال، تطبيق سدم 20 ألف ريال، تطبيق فلنتير آب 10 آلاف ريال.



وكرم المهندس زياد مغربل شركاء النجاح من الرعاة والمشاركين والإدارات وأعضاء لجنة التحكيم في ملتقى التطوع الأول، والذي اختتم أعماله يوم الخميس الماضي، تحت شعار (هاكاثون مليون متطوع)، والذي دشنه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، وذلك بديوان الإمارة، ونظمته أمانة المنطقة الشرقية ونفذته وكالة الخدمات (الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية)، بمشاركة العديد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، ونخبة من المبرمجين المتميزين بالمجال التقني.

واستمر الملتقى لمدة يومين على مسرح الأمانة بالدمام، وتضمّن مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية والشراكات المجتمعية، التي هدفت إلى الارتقاء بالعمل التطوعي وتطوير الكفاءات الوطنية من مطورين ومبرمجين، وكذلك تعزيز الجانب الفكري والإبداعي.