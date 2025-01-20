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رسمياً.. شرطة الرياض تعلن القبض على المتباهين بتعاطي المسكرات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله تعاطي مجموعة من الأشخاص للحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها وعرضها غير آبهين بالعواقب، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر، حيث جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

وكانت "سبق" قد انفردت بالإشارة إلى ضبط الأشخاص في وقت سابق اليوم.

شرطة الرياض الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رسمياً.. شرطة الرياض تعلن القبض على المتباهين بتعاطي المسكرات
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله تعاطي مجموعة من الأشخاص للحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها وعرضها غير آبهين بالعواقب، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر، حيث جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

وكانت "سبق" قد انفردت بالإشارة إلى ضبط الأشخاص في وقت سابق اليوم.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
02:26 PM

رسمياً.. شرطة الرياض تعلن القبض على المتباهين بتعاطي المسكرات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
4,683

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله تعاطي مجموعة من الأشخاص للحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها وعرضها غير آبهين بالعواقب، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر، حيث جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

وكانت "سبق" قد انفردت بالإشارة إلى ضبط الأشخاص في وقت سابق اليوم.

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