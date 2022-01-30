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الشباب يخسر بثلاثية أمام الفيصلي .. والأهلي وأبها (سلبية)

للاستفادة من "أيام فيفا" والتحضير لبقية منافسات الموسم

خيم التعادل السلبي على مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره أبها، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، مساء أمس السبت، على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن تحضيرات الفريقين لخوض بقية منافسات الموسم (بالتزامن مع أيام فيفا).

وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60، بعد حصول الكرواتي فيليب براداريتش على بطاقة حمراء.

يُذكر أن الأهلي يحل في المركز التاسع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.

وفي الرياض تغلب الفيصلي على نظيره الشباب "وديًا" بنتيجة 3 / 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يخسر بثلاثية أمام الفيصلي .. والأهلي وأبها (سلبية)
سبق

خيم التعادل السلبي على مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره أبها، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، مساء أمس السبت، على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن تحضيرات الفريقين لخوض بقية منافسات الموسم (بالتزامن مع أيام فيفا).

وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60، بعد حصول الكرواتي فيليب براداريتش على بطاقة حمراء.

يُذكر أن الأهلي يحل في المركز التاسع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.

وفي الرياض تغلب الفيصلي على نظيره الشباب "وديًا" بنتيجة 3 / 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
12:37 AM

الشباب يخسر بثلاثية أمام الفيصلي .. والأهلي وأبها (سلبية)

للاستفادة من "أيام فيفا" والتحضير لبقية منافسات الموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خيم التعادل السلبي على مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره أبها، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، مساء أمس السبت، على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن تحضيرات الفريقين لخوض بقية منافسات الموسم (بالتزامن مع أيام فيفا).

وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60، بعد حصول الكرواتي فيليب براداريتش على بطاقة حمراء.

يُذكر أن الأهلي يحل في المركز التاسع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.

وفي الرياض تغلب الفيصلي على نظيره الشباب "وديًا" بنتيجة 3 / 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

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