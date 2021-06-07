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جازان.. "شؤون الأسرة" تعقد اجتماعاً لتشكيل لجانها الفرعية بالمحافظات

ناقش مبادرة لجنة الطفولة لتدريب وترفيه ذوي الإعاقة وأسرهم بالمنطقة

عقدت لجنة شؤون الأسرة بمنطقة جازان اليوم الاثنين اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة الشيخ أسامة بن زيد محمد المدخلي وحضور أعضاء وعضوات اللجنة بالمنطقة وذلك في مقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة.

وناقش الاجتماع عدة محاور من أبرزها الاتفاق على آلية تشكيل اللجان الفرعية بالمحافظات، والمبادرات المتميزة حيث استعرضت لجنة الطفولة مبادرتها "بيئتنا صديقة لأطفالنا من ذوي الإعاقة" ولخصت فكرتها في تأسيس ناد للطفل المعاق يكون حاضناً ومهيأ بكافة الإمكانيات والبرامج والأنشطة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم وقد حازت المبادرة على استحسان وإشادة رئيس اللجنة والأعضاء.

ونوه رئيس اللجنة الشيخ أسامة المدخلي بما تجده اللجنة من دعم ومتابعة مباشرة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه لجميع الأعمال التي تقوم بها والتوعية والخدمات التي تقدمها للأسرة والطفل وكبار السن.

وكان من أهم توصيات الاجتماع الرفع للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بطلب اعتماد تشكيل اللجان الفرعية للجنة شؤون الأسرة بالمحافظات اعتماد اللجنة لمبادرة "بيئتنا صديقة لأطفالنا من ذوي الإعاقة" بعد دراستها والاطلاع على التصاميم الأولية لمشروع المبادرة تمهيداً لرفعها لمجلس شؤون الأسرة لتقديم الدعم والمساندة خلال التنفيذ لمراحل المبادرة.

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جازان.. "شؤون الأسرة" تعقد اجتماعاً لتشكيل لجانها الفرعية بالمحافظات
سبق

عقدت لجنة شؤون الأسرة بمنطقة جازان اليوم الاثنين اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة الشيخ أسامة بن زيد محمد المدخلي وحضور أعضاء وعضوات اللجنة بالمنطقة وذلك في مقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة.

وناقش الاجتماع عدة محاور من أبرزها الاتفاق على آلية تشكيل اللجان الفرعية بالمحافظات، والمبادرات المتميزة حيث استعرضت لجنة الطفولة مبادرتها "بيئتنا صديقة لأطفالنا من ذوي الإعاقة" ولخصت فكرتها في تأسيس ناد للطفل المعاق يكون حاضناً ومهيأ بكافة الإمكانيات والبرامج والأنشطة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم وقد حازت المبادرة على استحسان وإشادة رئيس اللجنة والأعضاء.

ونوه رئيس اللجنة الشيخ أسامة المدخلي بما تجده اللجنة من دعم ومتابعة مباشرة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه لجميع الأعمال التي تقوم بها والتوعية والخدمات التي تقدمها للأسرة والطفل وكبار السن.

وكان من أهم توصيات الاجتماع الرفع للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بطلب اعتماد تشكيل اللجان الفرعية للجنة شؤون الأسرة بالمحافظات اعتماد اللجنة لمبادرة "بيئتنا صديقة لأطفالنا من ذوي الإعاقة" بعد دراستها والاطلاع على التصاميم الأولية لمشروع المبادرة تمهيداً لرفعها لمجلس شؤون الأسرة لتقديم الدعم والمساندة خلال التنفيذ لمراحل المبادرة.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
10:39 PM

جازان.. "شؤون الأسرة" تعقد اجتماعاً لتشكيل لجانها الفرعية بالمحافظات

ناقش مبادرة لجنة الطفولة لتدريب وترفيه ذوي الإعاقة وأسرهم بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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عقدت لجنة شؤون الأسرة بمنطقة جازان اليوم الاثنين اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة الشيخ أسامة بن زيد محمد المدخلي وحضور أعضاء وعضوات اللجنة بالمنطقة وذلك في مقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة.

وناقش الاجتماع عدة محاور من أبرزها الاتفاق على آلية تشكيل اللجان الفرعية بالمحافظات، والمبادرات المتميزة حيث استعرضت لجنة الطفولة مبادرتها "بيئتنا صديقة لأطفالنا من ذوي الإعاقة" ولخصت فكرتها في تأسيس ناد للطفل المعاق يكون حاضناً ومهيأ بكافة الإمكانيات والبرامج والأنشطة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم وقد حازت المبادرة على استحسان وإشادة رئيس اللجنة والأعضاء.

ونوه رئيس اللجنة الشيخ أسامة المدخلي بما تجده اللجنة من دعم ومتابعة مباشرة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه لجميع الأعمال التي تقوم بها والتوعية والخدمات التي تقدمها للأسرة والطفل وكبار السن.

وكان من أهم توصيات الاجتماع الرفع للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بطلب اعتماد تشكيل اللجان الفرعية للجنة شؤون الأسرة بالمحافظات اعتماد اللجنة لمبادرة "بيئتنا صديقة لأطفالنا من ذوي الإعاقة" بعد دراستها والاطلاع على التصاميم الأولية لمشروع المبادرة تمهيداً لرفعها لمجلس شؤون الأسرة لتقديم الدعم والمساندة خلال التنفيذ لمراحل المبادرة.

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