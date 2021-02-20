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"الصحة": تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 382 خلال الـ24 ساعة الماضية

إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بالرياض بعد ثبوت 11 حالة كورونا بين صفوف المصلين

مجموع ما تم إغلاقه خلال 13 يومًا 105 مساجد تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم

‬نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بمنطقة الرياض، بعد ثبوت 11 حالة كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثلاثة عشر يومًا، 105 مساجد؛ تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله؛ وفق أعلى معايير السلامة.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت السابع من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة جميعها في منطقة الرياض.. تم رصد خمس حالات إصابة كورونا في جامع بمحافظة المجمعة، وحالة واحدة في المساجد المتبقية بالمحافظات التالية: (القويعية، الحريق، حوطة بني تميم، شقراء)، ومسجدين بمدينة الرياض؛ واحد منها بحي قرطبة، والثاني بحي أم الحمام.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة؛ ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجد في منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

ونوّهت الوزارة في ختام بيانها اليومي، بالتعاون المثمر من قِبَل المصلين ومنسوبي المساجد في تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية بالمساجد؛ لضمان سلامة مرتادي بيوت الله، كما بيّنت أنها تواصل متابعة تعقيم ونظافة المساجد لتكون مهيأة لاستقبال المصلين ليؤدوا العبادة في أجواء تملؤها السكينة والطمأنينة.

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إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بالرياض بعد ثبوت 11 حالة كورونا بين صفوف المصلين
سبق

‬نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بمنطقة الرياض، بعد ثبوت 11 حالة كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثلاثة عشر يومًا، 105 مساجد؛ تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله؛ وفق أعلى معايير السلامة.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت السابع من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة جميعها في منطقة الرياض.. تم رصد خمس حالات إصابة كورونا في جامع بمحافظة المجمعة، وحالة واحدة في المساجد المتبقية بالمحافظات التالية: (القويعية، الحريق، حوطة بني تميم، شقراء)، ومسجدين بمدينة الرياض؛ واحد منها بحي قرطبة، والثاني بحي أم الحمام.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة؛ ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجد في منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

ونوّهت الوزارة في ختام بيانها اليومي، بالتعاون المثمر من قِبَل المصلين ومنسوبي المساجد في تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية بالمساجد؛ لضمان سلامة مرتادي بيوت الله، كما بيّنت أنها تواصل متابعة تعقيم ونظافة المساجد لتكون مهيأة لاستقبال المصلين ليؤدوا العبادة في أجواء تملؤها السكينة والطمأنينة.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
03:54 PM

إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بالرياض بعد ثبوت 11 حالة كورونا بين صفوف المصلين

مجموع ما تم إغلاقه خلال 13 يومًا 105 مساجد تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم

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عبدالله العنزي - الرياض
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‬نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بمنطقة الرياض، بعد ثبوت 11 حالة كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثلاثة عشر يومًا، 105 مساجد؛ تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله؛ وفق أعلى معايير السلامة.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت السابع من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة جميعها في منطقة الرياض.. تم رصد خمس حالات إصابة كورونا في جامع بمحافظة المجمعة، وحالة واحدة في المساجد المتبقية بالمحافظات التالية: (القويعية، الحريق، حوطة بني تميم، شقراء)، ومسجدين بمدينة الرياض؛ واحد منها بحي قرطبة، والثاني بحي أم الحمام.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة؛ ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجد في منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

ونوّهت الوزارة في ختام بيانها اليومي، بالتعاون المثمر من قِبَل المصلين ومنسوبي المساجد في تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية بالمساجد؛ لضمان سلامة مرتادي بيوت الله، كما بيّنت أنها تواصل متابعة تعقيم ونظافة المساجد لتكون مهيأة لاستقبال المصلين ليؤدوا العبادة في أجواء تملؤها السكينة والطمأنينة.

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