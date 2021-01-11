كورونا في الإمارات.. أكثر من 2400 إصابة في 24 ساعة
2252 حالة شفاء ترفع إجمالي عدد المتعافين إلى 208.366
سجلت دولةُ الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2.404 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ثلاث وَفَيَات، وشفاء 2.252 حالة.
وأفادت وزارةُ الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أنَّ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 232.982 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 711 وَفَاة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 208.366 حالة.
الإمارات
فيروس كورونا الجديد
كورونا في الإمارات.. أكثر من 2400 إصابة في 24 ساعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-11
سجلت دولةُ الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2.404 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ثلاث وَفَيَات، وشفاء 2.252 حالة.
وأفادت وزارةُ الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أنَّ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 232.982 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 711 وَفَاة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 208.366 حالة.
11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
02:21 PM
كورونا في الإمارات.. أكثر من 2400 إصابة في 24 ساعة
2252 حالة شفاء ترفع إجمالي عدد المتعافين إلى 208.366
سجلت دولةُ الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2.404 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ثلاث وَفَيَات، وشفاء 2.252 حالة.
وأفادت وزارةُ الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أنَّ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 232.982 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 711 وَفَاة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 208.366 حالة.