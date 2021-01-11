كورونا في الإمارات.. أكثر من 2400 إصابة في 24 ساعة

2252 حالة شفاء ترفع إجمالي عدد المتعافين إلى 208.366

سجلت دولةُ الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2.404 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ثلاث وَفَيَات، وشفاء 2.252 حالة.

وأفادت وزارةُ الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أنَّ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 232.982 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 711 وَفَاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 208.366 حالة.