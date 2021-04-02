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"الصحة": تسجيل 728 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 404 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة الطائف تضبط مقهى يقدم الجراك والمعسل

مخالفًا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي "كورونا"

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية" بالتعاون مع الجهات المختصة، عن مقهى مخالفًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس "كورونا"، وذلك باستقبال الزبائن وتقديم الجراك والمعسل لهم عن طريق عمالة المقهى .

ويجري حاليًا استكمال الإجراءات النظامية بحق المقهى والذي تم إغلاقه لاتخاذ العقوبات اللازمة .

أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الطائف تضبط مقهى يقدم الجراك والمعسل
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية" بالتعاون مع الجهات المختصة، عن مقهى مخالفًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس "كورونا"، وذلك باستقبال الزبائن وتقديم الجراك والمعسل لهم عن طريق عمالة المقهى .

ويجري حاليًا استكمال الإجراءات النظامية بحق المقهى والذي تم إغلاقه لاتخاذ العقوبات اللازمة .

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
02:17 PM

أمانة الطائف تضبط مقهى يقدم الجراك والمعسل

مخالفًا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي "كورونا"

A A A
فهد العتيبي - الطائف
3
2,204

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية" بالتعاون مع الجهات المختصة، عن مقهى مخالفًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس "كورونا"، وذلك باستقبال الزبائن وتقديم الجراك والمعسل لهم عن طريق عمالة المقهى .

ويجري حاليًا استكمال الإجراءات النظامية بحق المقهى والذي تم إغلاقه لاتخاذ العقوبات اللازمة .

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