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مطالبات بارتداء أقنعة الوجه.. نيويورك تُسجِّل 5 إصابات بـ"أوميكرون"

حاكمة الولاية تؤكد امتلاك جميع الأدوات اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس

سجَّلت ولاية نيويورك الأمريكية خمس إصابات مؤكدة بسلالة أوميكرون المتحورة عن فيروس كورونا المستجد.

وطالبت حاكمة الولاية كاثي هوكول اليوم السكان بارتداء أقنعة الوجه، وتجنُّب الهلع، مؤكدة أن الولاية تمتلك جميع الأدوات اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.

وكانت أول إصابة بالمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية قد سُجلت لدى وافد من جنوب إفريقيا، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الأمريكية الأربعاء الماضي.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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مطالبات بارتداء أقنعة الوجه.. نيويورك تُسجِّل 5 إصابات بـ"أوميكرون"
سبق

سجَّلت ولاية نيويورك الأمريكية خمس إصابات مؤكدة بسلالة أوميكرون المتحورة عن فيروس كورونا المستجد.

وطالبت حاكمة الولاية كاثي هوكول اليوم السكان بارتداء أقنعة الوجه، وتجنُّب الهلع، مؤكدة أن الولاية تمتلك جميع الأدوات اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.

وكانت أول إصابة بالمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية قد سُجلت لدى وافد من جنوب إفريقيا، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الأمريكية الأربعاء الماضي.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
10:16 PM

مطالبات بارتداء أقنعة الوجه.. نيويورك تُسجِّل 5 إصابات بـ"أوميكرون"

حاكمة الولاية تؤكد امتلاك جميع الأدوات اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت ولاية نيويورك الأمريكية خمس إصابات مؤكدة بسلالة أوميكرون المتحورة عن فيروس كورونا المستجد.

وطالبت حاكمة الولاية كاثي هوكول اليوم السكان بارتداء أقنعة الوجه، وتجنُّب الهلع، مؤكدة أن الولاية تمتلك جميع الأدوات اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.

وكانت أول إصابة بالمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية قد سُجلت لدى وافد من جنوب إفريقيا، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الأمريكية الأربعاء الماضي.

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