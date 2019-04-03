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"الغذاء والدواء" تقترح إنشاء مركز خليجي لسلامة الغذاء وتقييم المخاطر

خلال الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون

اقترحت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنشاء مركز خليجي لسلامة الغذاء وتقييم المخاطر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط خلال اليومين الماضيين.

وناقش المشاركون في الاجتماع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون، إضافة إلى متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية في الاجتماع الثالث، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة وآليته، وفعاليات اليوم الخليجي لسلامة الأغذية للعامين 2017 و2018م، والخطة الاستراتيجية للجنة الخليجية لسلامة الأغذية (2019- 2022).

وشهد الاجتماع استعراض توحيد آلية اعتماد الجهات والمراكز المانحة للشهادات الحلال حول العالم وآلية حظر ورفع الحظر على استيراد اللحوم ومنتجاتها.

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"الغذاء والدواء" تقترح إنشاء مركز خليجي لسلامة الغذاء وتقييم المخاطر
سبق

اقترحت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنشاء مركز خليجي لسلامة الغذاء وتقييم المخاطر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط خلال اليومين الماضيين.

وناقش المشاركون في الاجتماع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون، إضافة إلى متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية في الاجتماع الثالث، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة وآليته، وفعاليات اليوم الخليجي لسلامة الأغذية للعامين 2017 و2018م، والخطة الاستراتيجية للجنة الخليجية لسلامة الأغذية (2019- 2022).

وشهد الاجتماع استعراض توحيد آلية اعتماد الجهات والمراكز المانحة للشهادات الحلال حول العالم وآلية حظر ورفع الحظر على استيراد اللحوم ومنتجاتها.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
03:21 PM

"الغذاء والدواء" تقترح إنشاء مركز خليجي لسلامة الغذاء وتقييم المخاطر

خلال الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقترحت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنشاء مركز خليجي لسلامة الغذاء وتقييم المخاطر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط خلال اليومين الماضيين.

وناقش المشاركون في الاجتماع اللائحة التنفيذية للقانون الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون، إضافة إلى متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية في الاجتماع الثالث، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة وآليته، وفعاليات اليوم الخليجي لسلامة الأغذية للعامين 2017 و2018م، والخطة الاستراتيجية للجنة الخليجية لسلامة الأغذية (2019- 2022).

وشهد الاجتماع استعراض توحيد آلية اعتماد الجهات والمراكز المانحة للشهادات الحلال حول العالم وآلية حظر ورفع الحظر على استيراد اللحوم ومنتجاتها.

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