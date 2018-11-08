"وقت اللياقة" يتوج أبطال البلياردو

بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر

اختتمت بطولة البلياردو في نسختها الخامسة لوقت اللياقة بعد منافسات في جميع مراكزها فئة "فتنس وبرو"، والتي استمرت على مدار ثلاثة أسابيع في مناطق المملكة والإمارات العربية بمشاركة 186 لاعبًا، واختتمت في فرع "الغدير".

حيث حقق المركز الأول اللاعب سعد مساعد القحطاني وجاء في المركز الثاني اللاعب عبدالله منظور. وحصل اللاعب مشعل العنزي على المركز الثالث .

وكرم علي القرني مدير العلاقات العامة خلال الحفل الختامي للبطولة، جراح الشمري المدير التنفيذي للاتحاد السعــودي للبلـياردو والسنوكر والحكم الدولي نبيل الشمردل.

وذلك بحضور الدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية ومايك دوينج نائب الرئيس للتشغيل وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية، كما تم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وتهدف وقت اللياقة من هذه البطولة دعم الرياضة بكافة أنوعها وغرس ثقافة المنافسة الشريفة من منطلق حرصها على تفعيل دورها الاجتماعي وتوظيفه في خدمة شريحة الشباب والاهتمام بالمشتركين الموهوبين في الألعاب الرياضية المختلفة