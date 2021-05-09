"جامعة جازان" تعلن مواعيد استقبال طلبات القبول للبكالوريوس والدبلوم

تشمل دبلومات كليات المجتمع والتطبيقات الصناعية والتأهيلية المدفوعة

أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، مواعيد فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي المقبل 1443هـ، لدرجتَي البكالوريوس ودبلوم كليات المجتمع والتطبيقات الصناعية، والدبلومات التأهيلية المدفوعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي؛ أن المرحلة الأولى ستكون لبرامج البكالوريوس ودبلوم كليتَي المجتمع والتطبيقات الصناعية، حيث ستفتح البوابة الإلكترونية للالتحاق بهذه البرامج ابتداءً من 24 ذي القعدة المقبل ولغاية الـ 29 من الشهر نفسه، مضيفاً أن المفاضلة على برامج البكالوريوس ودبلومات كليتَي المجتمع والتطبيقات الصناعية تتم وفق نسب القبول المؤهلة أو الموزونة المعتمدة لكل تخصص، ووفق ترتيب المتقدم للرغبات.

وأشار فقيهي؛ إلى أنه سيتم احتساب النسبة المؤهلة للتخصصات وفق النسب: (30 % المعدل التراكمي للثانوية العامة، و30 % اختبار القدرات العامة، 40 % الاختبار التحصيلي)، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (40 % المعدل التراكمي للثانوية العامة، و60 % اختبار القدرات)، كما سيتم تحديث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمَن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.

ولفت إلى أنه سيتم إعلان نتائج الترشيح للقبول في برامج البكالوريوس ودبلومات كليتَي المجتمع والتطبيقات الصناعية يوم 2 ذي الحجة، ويتعين على المترشحين للقبول تأكيد القبول في موعد أقصاه 4 ذي الحجة.. وتتيح العمادة خدمة تعديل القبول على المقاعد الشاغرة إلكترونياً خلال الفترة من 5 إلى 7 ذي الحجة.

من جهته، أوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور يحيى بن علي فقيهي؛ أن المرحلة الثانية خُصصت لتقديم طلبات الالتحاق بالدبلومات التأهيلية، وهي برامج تأهيلية "برسوم دراسية" لخريجي الثانوية العامة، تراوح مدتها الدراسية بين سنة وسنتين، مضيفاً أنه سيتم فتح البوابة الإلكترونية للالتحاق بهذه الدبلومات ابتداءً من 16 من ذي الحجة ولغاية الـ 20 من الشهر نفسه، موضحاً أن المفاضلة على هذه البرامج ستكون وفق المعدل التراكمي للثانوية العامة وسنة الحصول عليها.

وأكّد ابن علي فقيهي؛ أن نتائج الترشيح للدبلومات التأهيلية المدفوعة ستعلن يوم الإثنين الموافق 23 ذي الحجة، وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول يوم الـ 25 من ذي الحجة، كما نوّه إلى أن آخر موعد لسداد الرسوم الدراسية للمقبولين سيكون الأربعاء الـ 3 من المحرم 1443هـ.

يُذكر أن الجامعة خصصت فريقاً للرد على استفسارات القبول والمساعدة على حل جميع الصعوبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات من خلال نظام الدعم الفني على بوابة القبول.