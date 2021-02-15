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مدير "هيئة مكة" يزور مركز تدريب قوات أمن المنشآت بجدة

ألقى محاضرة توعوية بعنوان "الخوارج شرار الخلق"

قام المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بزيارة لمركز تدريب قوات أمن المنشآت بجدة. والتقى فضيلته قائد مركز تدريب القوات بمحافظة جدة المقدم صويلح بن عبدالله المنتشري.

وقد ألقى "العمري" محاضرة توعوية بمسجد مركز التدريب بعنوان (الخوارج شرار الخلق)، تناول فيها فضل هذه البلاد المباركة، وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم، ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة، وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

فيما حذَّر "العمري" من التحزب والانتماء إلى الجماعات مذكرًا بخطورة الخوارج وأفكارهم والجماعات والفرق المعاصرة التي خرجت من رحمها، كجماعة الإخوان المسلمين والقطبية والسرورية.

يُشار إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن الله السند -سدده الله-، في إطار التعاون المشترك بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

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مدير "هيئة مكة" يزور مركز تدريب قوات أمن المنشآت بجدة
سبق

قام المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بزيارة لمركز تدريب قوات أمن المنشآت بجدة. والتقى فضيلته قائد مركز تدريب القوات بمحافظة جدة المقدم صويلح بن عبدالله المنتشري.

وقد ألقى "العمري" محاضرة توعوية بمسجد مركز التدريب بعنوان (الخوارج شرار الخلق)، تناول فيها فضل هذه البلاد المباركة، وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم، ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة، وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

فيما حذَّر "العمري" من التحزب والانتماء إلى الجماعات مذكرًا بخطورة الخوارج وأفكارهم والجماعات والفرق المعاصرة التي خرجت من رحمها، كجماعة الإخوان المسلمين والقطبية والسرورية.

يُشار إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن الله السند -سدده الله-، في إطار التعاون المشترك بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
10:55 PM

مدير "هيئة مكة" يزور مركز تدريب قوات أمن المنشآت بجدة

ألقى محاضرة توعوية بعنوان "الخوارج شرار الخلق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قام المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، بزيارة لمركز تدريب قوات أمن المنشآت بجدة. والتقى فضيلته قائد مركز تدريب القوات بمحافظة جدة المقدم صويلح بن عبدالله المنتشري.

وقد ألقى "العمري" محاضرة توعوية بمسجد مركز التدريب بعنوان (الخوارج شرار الخلق)، تناول فيها فضل هذه البلاد المباركة، وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم، ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة، وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

فيما حذَّر "العمري" من التحزب والانتماء إلى الجماعات مذكرًا بخطورة الخوارج وأفكارهم والجماعات والفرق المعاصرة التي خرجت من رحمها، كجماعة الإخوان المسلمين والقطبية والسرورية.

يُشار إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن الله السند -سدده الله-، في إطار التعاون المشترك بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

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