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"الصحة": تسجيل 5591 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 5238 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل: 6603 إصابات بكورونا و1379 بمصر

سجلت كوريا الجنوبية 6603 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أعلنته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس.

وأعلنت وكالة يونهاب للأنباء، أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت إلى 712 ألفًا و503 إصابات و6480 حالة.

مصر

سجلت مصر 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 33 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 403990 من ضمنهم 337627 حالة تم شفاؤها، و22238 حالة وفاة.

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خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل: 6603 إصابات بكورونا و1379 بمصر
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 6603 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أعلنته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس.

وأعلنت وكالة يونهاب للأنباء، أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت إلى 712 ألفًا و503 إصابات و6480 حالة.

مصر

سجلت مصر 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 33 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 403990 من ضمنهم 337627 حالة تم شفاؤها، و22238 حالة وفاة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
08:45 AM

خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل: 6603 إصابات بكورونا و1379 بمصر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجلت كوريا الجنوبية 6603 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أعلنته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس.

وأعلنت وكالة يونهاب للأنباء، أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت إلى 712 ألفًا و503 إصابات و6480 حالة.

مصر

سجلت مصر 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 33 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 403990 من ضمنهم 337627 حالة تم شفاؤها، و22238 حالة وفاة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,740
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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