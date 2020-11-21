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شاهد .. كيف أخذ "المستشفى المؤقت الأول" بصحة الطائف عينات "كورونا" من "نادي العين"

للاطمئنان على اللاعبين وأعضاء الفريق.. والإجراءات الوقائية حاضرة

استقبلت "صحة الطائف"، ممثلة بالمستشفى المؤقت الأول، أمس الجمعة نادي العين السعودي لكرة القدم؛ وذلك لأخذ عينات فحص ‫فيروس "كورونا" من 44 لاعبًا وإداريًّا وتم أخذ عينات الفحص بطريقة آمنة، تهدف للاطمئنان على صحة اللاعبين وأعضاء الفريق في ظل ما فرضه الموقف من تباعد اجتماعي، والتزام بارتداء الكمامة، مع الاستمرار بتعقيم اليدين تنفيذًا للإرشادات الاحترازية والوقائية المعلنة من وزارة الصحة بشكل مستمر.

وأوضح نائب رئيس نادي العين سليمان الغامدي إعجابه بما وجده من تعاون من قِبل صحة الطائف، واستجابتهم السريعة لعمل عينات فحص فيروس "كورونا" لأفراد الفريق في محل إقامتهم بمحافظة الطائف. مقدمًا لهم جزيل الشكر والتقدير.

فيروس كورونا الجديد العين وزارة الصحة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد .. كيف أخذ "المستشفى المؤقت الأول" بصحة الطائف عينات "كورونا" من "نادي العين"
سبق

استقبلت "صحة الطائف"، ممثلة بالمستشفى المؤقت الأول، أمس الجمعة نادي العين السعودي لكرة القدم؛ وذلك لأخذ عينات فحص ‫فيروس "كورونا" من 44 لاعبًا وإداريًّا وتم أخذ عينات الفحص بطريقة آمنة، تهدف للاطمئنان على صحة اللاعبين وأعضاء الفريق في ظل ما فرضه الموقف من تباعد اجتماعي، والتزام بارتداء الكمامة، مع الاستمرار بتعقيم اليدين تنفيذًا للإرشادات الاحترازية والوقائية المعلنة من وزارة الصحة بشكل مستمر.

وأوضح نائب رئيس نادي العين سليمان الغامدي إعجابه بما وجده من تعاون من قِبل صحة الطائف، واستجابتهم السريعة لعمل عينات فحص فيروس "كورونا" لأفراد الفريق في محل إقامتهم بمحافظة الطائف. مقدمًا لهم جزيل الشكر والتقدير.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
01:22 AM

شاهد .. كيف أخذ "المستشفى المؤقت الأول" بصحة الطائف عينات "كورونا" من "نادي العين"

للاطمئنان على اللاعبين وأعضاء الفريق.. والإجراءات الوقائية حاضرة

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فهد العتيبي - الطائف
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استقبلت "صحة الطائف"، ممثلة بالمستشفى المؤقت الأول، أمس الجمعة نادي العين السعودي لكرة القدم؛ وذلك لأخذ عينات فحص ‫فيروس "كورونا" من 44 لاعبًا وإداريًّا وتم أخذ عينات الفحص بطريقة آمنة، تهدف للاطمئنان على صحة اللاعبين وأعضاء الفريق في ظل ما فرضه الموقف من تباعد اجتماعي، والتزام بارتداء الكمامة، مع الاستمرار بتعقيم اليدين تنفيذًا للإرشادات الاحترازية والوقائية المعلنة من وزارة الصحة بشكل مستمر.

وأوضح نائب رئيس نادي العين سليمان الغامدي إعجابه بما وجده من تعاون من قِبل صحة الطائف، واستجابتهم السريعة لعمل عينات فحص فيروس "كورونا" لأفراد الفريق في محل إقامتهم بمحافظة الطائف. مقدمًا لهم جزيل الشكر والتقدير.

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