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الرئيس الصيني لـ"بايدن": الصدام بيننا سيكون كارثة على العالم بأسره

قال: إن التعاون هو الخيار الوحيد في العلاقات الثنائية بين بكين وواشنطن

نقل التلفزيون المركزي الصيني عن رئيس البلاد شي جين بينغ، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية، أن الصدام بين البلدين سيؤدي إلى كارثة للعالم بأسره.

وشدد الرئيس الصيني في أول اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي الجديد، على أن التعاون هو الخيار الوحيد في العلاقات الثنائية بين بكين وواشنطن.

وقال شي جين بينغ: "التعاون الصيني الأمريكي مفيد من نواحٍ كثيرة لكل من الولايات المتحدة والصين والعالم بأسره. المواجهة بين الصين والولايات المتحدة هي بالتأكيد كارثة للبلدين والعالم بأسره"؛ وفق "روسيا اليوم".

وأكد الرئيس الصيني أنه على الرغم من اختلاف وجهات النظر حول بعض القضايا، إلا أنه يجب حل الخلافات على أساس الاحترام المتبادل.

علاوة على ذلك، دعا شي جين بينغ إلى استئناف آليات الحوار بين بكين وواشنطن، وتحديد سياسات كل طرف تجاه الآخر بشكل صحيح؛ من أجل تجنب الحسابات والأحكام الخاطئة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الصيني لـ"بايدن": الصدام بيننا سيكون كارثة على العالم بأسره
سبق

نقل التلفزيون المركزي الصيني عن رئيس البلاد شي جين بينغ، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية، أن الصدام بين البلدين سيؤدي إلى كارثة للعالم بأسره.

وشدد الرئيس الصيني في أول اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي الجديد، على أن التعاون هو الخيار الوحيد في العلاقات الثنائية بين بكين وواشنطن.

وقال شي جين بينغ: "التعاون الصيني الأمريكي مفيد من نواحٍ كثيرة لكل من الولايات المتحدة والصين والعالم بأسره. المواجهة بين الصين والولايات المتحدة هي بالتأكيد كارثة للبلدين والعالم بأسره"؛ وفق "روسيا اليوم".

وأكد الرئيس الصيني أنه على الرغم من اختلاف وجهات النظر حول بعض القضايا، إلا أنه يجب حل الخلافات على أساس الاحترام المتبادل.

علاوة على ذلك، دعا شي جين بينغ إلى استئناف آليات الحوار بين بكين وواشنطن، وتحديد سياسات كل طرف تجاه الآخر بشكل صحيح؛ من أجل تجنب الحسابات والأحكام الخاطئة.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
09:22 AM

الرئيس الصيني لـ"بايدن": الصدام بيننا سيكون كارثة على العالم بأسره

قال: إن التعاون هو الخيار الوحيد في العلاقات الثنائية بين بكين وواشنطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقل التلفزيون المركزي الصيني عن رئيس البلاد شي جين بينغ، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية، أن الصدام بين البلدين سيؤدي إلى كارثة للعالم بأسره.

وشدد الرئيس الصيني في أول اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي الجديد، على أن التعاون هو الخيار الوحيد في العلاقات الثنائية بين بكين وواشنطن.

وقال شي جين بينغ: "التعاون الصيني الأمريكي مفيد من نواحٍ كثيرة لكل من الولايات المتحدة والصين والعالم بأسره. المواجهة بين الصين والولايات المتحدة هي بالتأكيد كارثة للبلدين والعالم بأسره"؛ وفق "روسيا اليوم".

وأكد الرئيس الصيني أنه على الرغم من اختلاف وجهات النظر حول بعض القضايا، إلا أنه يجب حل الخلافات على أساس الاحترام المتبادل.

علاوة على ذلك، دعا شي جين بينغ إلى استئناف آليات الحوار بين بكين وواشنطن، وتحديد سياسات كل طرف تجاه الآخر بشكل صحيح؛ من أجل تجنب الحسابات والأحكام الخاطئة.

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