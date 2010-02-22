تدشين الخدمة بمركز طوارئ الحرم 1 لتوفير الخدمات الإسعافية الطارئة على مدار الساعة

لجميع مرتادي بيت الله الحرام من وزوار ومعتمرين وضيوف الرحمن

دشّن الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد عباس، اليوم، الخدمة بمركز طوارئ الحرم (1) داخل المسجد الحرم لتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام من وزوار ومعتمرين وضيوف الرحمن على مدار الساعة.

وجهز المركز بكامل التجهيزات الطبية الحديثة التي تسهم بإذن الله في التدخل السريع في حال وجود أي حالة طارئة داخل المسجد الحرام، كما تم توفير طاقم طبي متكامل للتعامل مع جميع الحالات وفق أفضل الممارسات والمعايير للحفاظ على سلامة وصحة زوار بيت الله الحرام.

وأكد المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مراكز الحرم الدكتور وائل بن نبيل عيد، الدور الفعال لمراكز طوارئ الحرم لخدمة الزوار والمعتمرين وقاصدين المسجد الحرام على مدار العام، لافتاً إلى وجود مراكز الطوارئ في أروقة المسجد الحرام وتعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.