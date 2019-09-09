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أمطار جازان.. منح قادة المدارس صلاحيات التعليق وملاحقة مروّجي الشائعات

"التعليم": أولياء الأمور مسؤولون عن اتخاذ القرار لمن يعانون صعوبات صحية

منحت الإدارة العامة لتعليم جازان، قادة المدارس صلاحيات تعليق الدراسة بسبب الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة حاليًا.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف، أن الإدارة العامة تتابع مع الجهات المعنية الحالة المطرية التي تشهدها منطقة جازان، عبر إدارة الأمن والسلامة؛ تمهيدًا لاتخاذ ما تراه في حينه من إجراءات؛ وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأشار "عطيف" إلى أن الصلاحيات ممنوحة لجميع قائدي وقائدات المدارس بالتنسيق مع مكاتب التعليم؛ لاتخاذ كل الإجراءات الفورية الكفيلة بمشيئة الله بسلامة الطلاب والطالبات في مثل هذه الحالات؛ وذلك عبر تعليق الدراسة لبعض المدارس التي تتأثر بالأمطار، أو يصعب الوصول إليها؛ وخاصة في بعض القرى، مع إعداد تقرير يوثق تلك الحالات؛ علمًا بأن تعليمات الوزارة نصت أيضًا على التأكيد على أولياء الأمور أن من مسؤولياتهم اتخاذ القرار المناسب لمنع أبنائهم الذين يعانون من صعوبات صحية من الحضور في حالة عدم تعليق الدراسة نتيجة للاضطرابات المناخية.
وبيّن أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان؛ ستتخذ كل الإجراءات القانونية وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بعد أن رصدت تغريدات كاذبة تَبَنّتها بعض الحسابات حول تعليق الدراسة بمنطقة جازان، بالإضافة لمقاطع مرئية تنم عن جهل أصحابها وعدم معرفتهم بالنظام والزج بالطلاب والطالبات لصناعة مشاهد بهدف البلبلة وإثارة الرأي العام.

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أمطار جازان.. منح قادة المدارس صلاحيات التعليق وملاحقة مروّجي الشائعات
سبق

منحت الإدارة العامة لتعليم جازان، قادة المدارس صلاحيات تعليق الدراسة بسبب الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة حاليًا.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف، أن الإدارة العامة تتابع مع الجهات المعنية الحالة المطرية التي تشهدها منطقة جازان، عبر إدارة الأمن والسلامة؛ تمهيدًا لاتخاذ ما تراه في حينه من إجراءات؛ وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأشار "عطيف" إلى أن الصلاحيات ممنوحة لجميع قائدي وقائدات المدارس بالتنسيق مع مكاتب التعليم؛ لاتخاذ كل الإجراءات الفورية الكفيلة بمشيئة الله بسلامة الطلاب والطالبات في مثل هذه الحالات؛ وذلك عبر تعليق الدراسة لبعض المدارس التي تتأثر بالأمطار، أو يصعب الوصول إليها؛ وخاصة في بعض القرى، مع إعداد تقرير يوثق تلك الحالات؛ علمًا بأن تعليمات الوزارة نصت أيضًا على التأكيد على أولياء الأمور أن من مسؤولياتهم اتخاذ القرار المناسب لمنع أبنائهم الذين يعانون من صعوبات صحية من الحضور في حالة عدم تعليق الدراسة نتيجة للاضطرابات المناخية.
وبيّن أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان؛ ستتخذ كل الإجراءات القانونية وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بعد أن رصدت تغريدات كاذبة تَبَنّتها بعض الحسابات حول تعليق الدراسة بمنطقة جازان، بالإضافة لمقاطع مرئية تنم عن جهل أصحابها وعدم معرفتهم بالنظام والزج بالطلاب والطالبات لصناعة مشاهد بهدف البلبلة وإثارة الرأي العام.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
01:59 PM

أمطار جازان.. منح قادة المدارس صلاحيات التعليق وملاحقة مروّجي الشائعات

"التعليم": أولياء الأمور مسؤولون عن اتخاذ القرار لمن يعانون صعوبات صحية

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قاسم الخبراني - جازان
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منحت الإدارة العامة لتعليم جازان، قادة المدارس صلاحيات تعليق الدراسة بسبب الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة حاليًا.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف، أن الإدارة العامة تتابع مع الجهات المعنية الحالة المطرية التي تشهدها منطقة جازان، عبر إدارة الأمن والسلامة؛ تمهيدًا لاتخاذ ما تراه في حينه من إجراءات؛ وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأشار "عطيف" إلى أن الصلاحيات ممنوحة لجميع قائدي وقائدات المدارس بالتنسيق مع مكاتب التعليم؛ لاتخاذ كل الإجراءات الفورية الكفيلة بمشيئة الله بسلامة الطلاب والطالبات في مثل هذه الحالات؛ وذلك عبر تعليق الدراسة لبعض المدارس التي تتأثر بالأمطار، أو يصعب الوصول إليها؛ وخاصة في بعض القرى، مع إعداد تقرير يوثق تلك الحالات؛ علمًا بأن تعليمات الوزارة نصت أيضًا على التأكيد على أولياء الأمور أن من مسؤولياتهم اتخاذ القرار المناسب لمنع أبنائهم الذين يعانون من صعوبات صحية من الحضور في حالة عدم تعليق الدراسة نتيجة للاضطرابات المناخية.
وبيّن أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان؛ ستتخذ كل الإجراءات القانونية وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بعد أن رصدت تغريدات كاذبة تَبَنّتها بعض الحسابات حول تعليق الدراسة بمنطقة جازان، بالإضافة لمقاطع مرئية تنم عن جهل أصحابها وعدم معرفتهم بالنظام والزج بالطلاب والطالبات لصناعة مشاهد بهدف البلبلة وإثارة الرأي العام.

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