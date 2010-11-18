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"خالد عبدالرحمن" لـ"سبق": أنا بخير ومن روج شائعة وفاتي مريض

يقضي حالياً فترة نقاهة بعد تعرضه لمرض الحزام الناري

طمأن الفنان خالد عبدالرحمن محبيه على صحته مبيناً أنه بخير، ويقضي فترة نقاهة حالياً، عقب تعرضه لمرض "الحزام الناري".

وقال لصحيفة "سبق" في اتصال هاتفي: "الحمد لله، أنا الآن أقضي فترة نقاهة عقب تعرضي لمرض الحزام الناري، والوضع جيد والحمدلله، وأحب أن أطمئن جماهيري وجميع المحبين لي، وأخبرهم أني بخير، وأدعو الله ألا يريهم مكروهاً، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين".

وقدم الفنان خالد عبدالرحمن الشكر والتقدير لكل من سأل عنه خلال اليومين الماضيين، سواء هاتفياً أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة حينما سرت شائعة خبر وفاته، مشيراً إلى أن ذلك العمل المشين صدر من ضعاف النفوس، ولا ينم عن أخلاق ولا كرامة ولا إنسانية.

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"خالد عبدالرحمن" لـ"سبق": أنا بخير ومن روج شائعة وفاتي مريض
سبق

طمأن الفنان خالد عبدالرحمن محبيه على صحته مبيناً أنه بخير، ويقضي فترة نقاهة حالياً، عقب تعرضه لمرض "الحزام الناري".

وقال لصحيفة "سبق" في اتصال هاتفي: "الحمد لله، أنا الآن أقضي فترة نقاهة عقب تعرضي لمرض الحزام الناري، والوضع جيد والحمدلله، وأحب أن أطمئن جماهيري وجميع المحبين لي، وأخبرهم أني بخير، وأدعو الله ألا يريهم مكروهاً، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين".

وقدم الفنان خالد عبدالرحمن الشكر والتقدير لكل من سأل عنه خلال اليومين الماضيين، سواء هاتفياً أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة حينما سرت شائعة خبر وفاته، مشيراً إلى أن ذلك العمل المشين صدر من ضعاف النفوس، ولا ينم عن أخلاق ولا كرامة ولا إنسانية.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
08:35 PM

"خالد عبدالرحمن" لـ"سبق": أنا بخير ومن روج شائعة وفاتي مريض

يقضي حالياً فترة نقاهة بعد تعرضه لمرض الحزام الناري

A A A
أحمد سرور - الرياض
26
23,200

طمأن الفنان خالد عبدالرحمن محبيه على صحته مبيناً أنه بخير، ويقضي فترة نقاهة حالياً، عقب تعرضه لمرض "الحزام الناري".

وقال لصحيفة "سبق" في اتصال هاتفي: "الحمد لله، أنا الآن أقضي فترة نقاهة عقب تعرضي لمرض الحزام الناري، والوضع جيد والحمدلله، وأحب أن أطمئن جماهيري وجميع المحبين لي، وأخبرهم أني بخير، وأدعو الله ألا يريهم مكروهاً، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين".

وقدم الفنان خالد عبدالرحمن الشكر والتقدير لكل من سأل عنه خلال اليومين الماضيين، سواء هاتفياً أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة حينما سرت شائعة خبر وفاته، مشيراً إلى أن ذلك العمل المشين صدر من ضعاف النفوس، ولا ينم عن أخلاق ولا كرامة ولا إنسانية.

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