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الغذاء والدواء: المصانع السعودية تنتج 3.8 ملايين كمامة أسبوعياً

قالت: تطبيق "طمني" لكل ما يتعلق بمعلومات المنتجات الغذائية والدوائية

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الإنتاج المحلي من الكمامات عبر 8 مصانع يبلغ أكثر من 3.8 ملايين كمامة أسبوعياً.

وأضاف المتحدث الرسمي تيسير المفرج خلال المؤتمر اليومي لمتابعة آخر تطورات فيروس كورونا الجديد في المملكة: 60 مصنعاً محلياً تنتج أسبوعياً أكثر من 3.5 مليون لتر من المعقمات.

وتابع أن الانتاج المحلي من الالبسة الطبية من 3 مصانع يبلغ 94500 حبة أسبوعياً.

وقال المتحدث الرسمي: إطلاق تطبيق "طمني" لكل ما يتعلق بمعلومات المنتجات الغذائية والدوائية وأماكن توفرها، والمصانع المحلية لإنتاج المعقمات تبلغ اليوم 60 مصنعاً بعد أن كانت 13 في بداية مارس.

وأكدت "الغذاء والدواء" أنه تمت الموافقة على إجراء 4 دراسات سريرية معتمدة من الهيئة وهي منشورة في الموقع الرسمي لها.

الهيئة العامة للغذاء والدواء تطبيق طمني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الغذاء والدواء: المصانع السعودية تنتج 3.8 ملايين كمامة أسبوعياً
سبق

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الإنتاج المحلي من الكمامات عبر 8 مصانع يبلغ أكثر من 3.8 ملايين كمامة أسبوعياً.

وأضاف المتحدث الرسمي تيسير المفرج خلال المؤتمر اليومي لمتابعة آخر تطورات فيروس كورونا الجديد في المملكة: 60 مصنعاً محلياً تنتج أسبوعياً أكثر من 3.5 مليون لتر من المعقمات.

وتابع أن الانتاج المحلي من الالبسة الطبية من 3 مصانع يبلغ 94500 حبة أسبوعياً.

وقال المتحدث الرسمي: إطلاق تطبيق "طمني" لكل ما يتعلق بمعلومات المنتجات الغذائية والدوائية وأماكن توفرها، والمصانع المحلية لإنتاج المعقمات تبلغ اليوم 60 مصنعاً بعد أن كانت 13 في بداية مارس.

وأكدت "الغذاء والدواء" أنه تمت الموافقة على إجراء 4 دراسات سريرية معتمدة من الهيئة وهي منشورة في الموقع الرسمي لها.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
07:47 PM

الغذاء والدواء: المصانع السعودية تنتج 3.8 ملايين كمامة أسبوعياً

قالت: تطبيق "طمني" لكل ما يتعلق بمعلومات المنتجات الغذائية والدوائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الإنتاج المحلي من الكمامات عبر 8 مصانع يبلغ أكثر من 3.8 ملايين كمامة أسبوعياً.

وأضاف المتحدث الرسمي تيسير المفرج خلال المؤتمر اليومي لمتابعة آخر تطورات فيروس كورونا الجديد في المملكة: 60 مصنعاً محلياً تنتج أسبوعياً أكثر من 3.5 مليون لتر من المعقمات.

وتابع أن الانتاج المحلي من الالبسة الطبية من 3 مصانع يبلغ 94500 حبة أسبوعياً.

وقال المتحدث الرسمي: إطلاق تطبيق "طمني" لكل ما يتعلق بمعلومات المنتجات الغذائية والدوائية وأماكن توفرها، والمصانع المحلية لإنتاج المعقمات تبلغ اليوم 60 مصنعاً بعد أن كانت 13 في بداية مارس.

وأكدت "الغذاء والدواء" أنه تمت الموافقة على إجراء 4 دراسات سريرية معتمدة من الهيئة وهي منشورة في الموقع الرسمي لها.

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