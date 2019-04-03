النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني عسير" يُباشر سقوط شظايا اعتراض طائرتين من دون طيار

نتج عنها إصابة 5 مدنيين بينهم طفل وامرأة وتضرر عدد من المنازل

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة ( 21:36 ) من مساء أمس الثلاثاء، بلاغًا عن سقوط شظايا اعتراض طائرتين من دون طيار أطلقتهما الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة( خميس مشيط).

وأضاف: تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين ما نتج عنها إصابة (5) أشخاص (مدنيين) بينهم طفل وامرأة سعودية، وتضرر عدد من المنازل وقصر أفراح، و(4) مركبات لأضرار مختلفة. وقد تم نقل المرأة إلى المستشفى لتعرضها لإصابة بالرأس، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني عسير" يُباشر سقوط شظايا اعتراض طائرتين من دون طيار
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة ( 21:36 ) من مساء أمس الثلاثاء، بلاغًا عن سقوط شظايا اعتراض طائرتين من دون طيار أطلقتهما الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة( خميس مشيط).

وأضاف: تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين ما نتج عنها إصابة (5) أشخاص (مدنيين) بينهم طفل وامرأة سعودية، وتضرر عدد من المنازل وقصر أفراح، و(4) مركبات لأضرار مختلفة. وقد تم نقل المرأة إلى المستشفى لتعرضها لإصابة بالرأس، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
02:05 AM

"مدني عسير" يُباشر سقوط شظايا اعتراض طائرتين من دون طيار

نتج عنها إصابة 5 مدنيين بينهم طفل وامرأة وتضرر عدد من المنازل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
4
4,689

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة ( 21:36 ) من مساء أمس الثلاثاء، بلاغًا عن سقوط شظايا اعتراض طائرتين من دون طيار أطلقتهما الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة( خميس مشيط).

وأضاف: تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين ما نتج عنها إصابة (5) أشخاص (مدنيين) بينهم طفل وامرأة سعودية، وتضرر عدد من المنازل وقصر أفراح، و(4) مركبات لأضرار مختلفة. وقد تم نقل المرأة إلى المستشفى لتعرضها لإصابة بالرأس، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,058
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,325
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,107
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,976

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة