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"أمانة الطائف" تنفذ 820 عملًا لصيانة الإسفلت بالشوارع بعد الأمطار الأخيرة

شملت معالجة التشققات والحفر والهبوطات وأعمال الكشط وإعادة السفلتة

نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع، برنامجاً شاملاً لصيانة الطبقات الإسفلتية بعدد من شوارع المحافظة والمجدولة وفق الأولويات، وعالجت الفرق الميدانية التشققات والحفر وتسوية زحف الإسفلت والهبوطات وأعمال الكشط وإعادة السفلتة.

وتفصيلًا: جرى تنفيذ 820 عملًا لصيانة سفلتة شوارع المحافظة ضمن البرنامج الشامل لصيانة وتأهيل الشوارع، والذي يعزز الكفاءة التشغيلية للشوارع ويحقق السلامة المرورية.

ومن جهته وجه أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي بمعالجة تضرر الطبقة الإسفلتية بالشوارع جراء العوامل الطبيعية وكثافة التشغيل وهطول الأمطار، والتي ينجم عنها تضرر للطبقة الإسفلتية وبروز التشققات والحفر التي تؤثر بدورها على كفاءة التشغيل وتضرر المركبات، مشدداً على ضرورة العمل وفق آلية محددة للمعالجة الفورية للشوارع بالأحياء والضواحي.


وبيّن "القثامي" أن فرق المعالجة تعمل وفق خطة للتفاعل السريع مع الملاحظات ومعالجتها فورياً؛ حيث تقوم فرق سيارة برصد المواقع المتضررة والرفع لمعالجتها فورياً، بالإضافة إلى البلاغات الواردة عبر هاتف العمليات الموحد 940 وتطبيقات الأمانة الذكية، وقد تم تكثيف العمل خلال الفترة الحالية في ظل الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، وحاجة العديد من المواقع إلى دعمٍ من فرق الصيانة لضمان تقديم الخدمة المثلى للمواطنين.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الطائف" تنفذ 820 عملًا لصيانة الإسفلت بالشوارع بعد الأمطار الأخيرة
سبق

نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع، برنامجاً شاملاً لصيانة الطبقات الإسفلتية بعدد من شوارع المحافظة والمجدولة وفق الأولويات، وعالجت الفرق الميدانية التشققات والحفر وتسوية زحف الإسفلت والهبوطات وأعمال الكشط وإعادة السفلتة.

وتفصيلًا: جرى تنفيذ 820 عملًا لصيانة سفلتة شوارع المحافظة ضمن البرنامج الشامل لصيانة وتأهيل الشوارع، والذي يعزز الكفاءة التشغيلية للشوارع ويحقق السلامة المرورية.

ومن جهته وجه أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي بمعالجة تضرر الطبقة الإسفلتية بالشوارع جراء العوامل الطبيعية وكثافة التشغيل وهطول الأمطار، والتي ينجم عنها تضرر للطبقة الإسفلتية وبروز التشققات والحفر التي تؤثر بدورها على كفاءة التشغيل وتضرر المركبات، مشدداً على ضرورة العمل وفق آلية محددة للمعالجة الفورية للشوارع بالأحياء والضواحي.


وبيّن "القثامي" أن فرق المعالجة تعمل وفق خطة للتفاعل السريع مع الملاحظات ومعالجتها فورياً؛ حيث تقوم فرق سيارة برصد المواقع المتضررة والرفع لمعالجتها فورياً، بالإضافة إلى البلاغات الواردة عبر هاتف العمليات الموحد 940 وتطبيقات الأمانة الذكية، وقد تم تكثيف العمل خلال الفترة الحالية في ظل الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، وحاجة العديد من المواقع إلى دعمٍ من فرق الصيانة لضمان تقديم الخدمة المثلى للمواطنين.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
07:31 PM

"أمانة الطائف" تنفذ 820 عملًا لصيانة الإسفلت بالشوارع بعد الأمطار الأخيرة

شملت معالجة التشققات والحفر والهبوطات وأعمال الكشط وإعادة السفلتة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع، برنامجاً شاملاً لصيانة الطبقات الإسفلتية بعدد من شوارع المحافظة والمجدولة وفق الأولويات، وعالجت الفرق الميدانية التشققات والحفر وتسوية زحف الإسفلت والهبوطات وأعمال الكشط وإعادة السفلتة.

وتفصيلًا: جرى تنفيذ 820 عملًا لصيانة سفلتة شوارع المحافظة ضمن البرنامج الشامل لصيانة وتأهيل الشوارع، والذي يعزز الكفاءة التشغيلية للشوارع ويحقق السلامة المرورية.

ومن جهته وجه أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي بمعالجة تضرر الطبقة الإسفلتية بالشوارع جراء العوامل الطبيعية وكثافة التشغيل وهطول الأمطار، والتي ينجم عنها تضرر للطبقة الإسفلتية وبروز التشققات والحفر التي تؤثر بدورها على كفاءة التشغيل وتضرر المركبات، مشدداً على ضرورة العمل وفق آلية محددة للمعالجة الفورية للشوارع بالأحياء والضواحي.


وبيّن "القثامي" أن فرق المعالجة تعمل وفق خطة للتفاعل السريع مع الملاحظات ومعالجتها فورياً؛ حيث تقوم فرق سيارة برصد المواقع المتضررة والرفع لمعالجتها فورياً، بالإضافة إلى البلاغات الواردة عبر هاتف العمليات الموحد 940 وتطبيقات الأمانة الذكية، وقد تم تكثيف العمل خلال الفترة الحالية في ظل الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، وحاجة العديد من المواقع إلى دعمٍ من فرق الصيانة لضمان تقديم الخدمة المثلى للمواطنين.

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