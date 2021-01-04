"الداخلية": 15,766 مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع
الرياض في المقدمة بـ"5056".. تليها مكة المكرمة بـ"2544"والقصيم
أعلنت وزارة الداخلية أنه وخلال أسبوع، تم رصد 15,766 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر عبر إنفوجرافيك: إن الرياض جاءت في المقدمة بـ"5056"، تليها مكة المكرمة بـ"2544"، القصيم "1970"، المدينة المنورة "1621"، الجوف "1447"، الشرقية "1002"، تبوك "604"، حائل "439"، عسير" 292"، الحدود الشمالية "277"، الباحة "244"، نجران "196"، ثم جازان بـ"74".
"الداخلية": 15,766 مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-01-04
أعلنت وزارة الداخلية أنه وخلال أسبوع، تم رصد 15,766 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر عبر إنفوجرافيك: إن الرياض جاءت في المقدمة بـ"5056"، تليها مكة المكرمة بـ"2544"، القصيم "1970"، المدينة المنورة "1621"، الجوف "1447"، الشرقية "1002"، تبوك "604"، حائل "439"، عسير" 292"، الحدود الشمالية "277"، الباحة "244"، نجران "196"، ثم جازان بـ"74".
04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
03:26 PM
"الداخلية": 15,766 مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع
الرياض في المقدمة بـ"5056".. تليها مكة المكرمة بـ"2544"والقصيم
أعلنت وزارة الداخلية أنه وخلال أسبوع، تم رصد 15,766 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر عبر إنفوجرافيك: إن الرياض جاءت في المقدمة بـ"5056"، تليها مكة المكرمة بـ"2544"، القصيم "1970"، المدينة المنورة "1621"، الجوف "1447"، الشرقية "1002"، تبوك "604"، حائل "439"، عسير" 292"، الحدود الشمالية "277"، الباحة "244"، نجران "196"، ثم جازان بـ"74".