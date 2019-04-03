100 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأفلاج الصحية

تقديم الخدمة لـ30 ألف مراجع للعيادات خلال عام

كشف مستشفى الأفلاج عن أعداد المستفيدين من الخدمات الصحية، التي قدّمها المستشفى خلال العام الماضي 2018، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمات نحو 100 ألف مستفيد، تنوعت من أشعة ومختبر وعيادات وغسيل كلوي والعمليات الجراحية وغيرها من الخدمات الطبية الأخرى.

وأظهرت الإحصائية التي كشف عنها مستشفى الأفلاج، عن تقديم الخدمة لأكثر من 30 ألف مراجع للعيادات، فيما استفاد 415513 من قسم المختبر، كما راجع قسم الأشعة 42198 مريضاً وتم تنويم 5366 مريضاً بأقسام التنويم خلال العام.

واستقبل قسم الطوارئ 50020 حالة، كما قدم المستشفى خلال العام الماضي خدمات 7584 جلسة غسيل كلوي لثمانية وستين مريضاً على مدار العام، وقدم المستشفى خدمة الرعاية المنزلية لأكثر من 40 مريضاً بالمنزل، ودشّن المستشفى مطلع هذا العام خدمات إلكترونية من ضمنها خدمة التقديم الإلكتروني للرعاية المنزلية.

من جهته ذكر لـ"سبق" مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى الأفلاج فهد آل ظافر، أنه بتوجيه ومتابعة مدير مستشفى الدكتور عبدالعزيز القاسم، تعمل الأقسام ما في وسعها لتقديم أفضل الخدمات لكل المرضى المراجعين والمنومين، مشيراً إلى أن مدير المستشفى أكد على جميع الأقسام مضاعفة الجهود وتذليل الصعوبات وتقدم أفضل الخدمات الصحية والطبية لكل المراجعين.