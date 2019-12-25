النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد بالفيديو.. السائح الأيرلندي وقصته مع "الماء والإنترنت" بالقويعية

زار 22 دولة في 4 سنوات

ضمن رحلاته المتعددة حول العالم في رياضتي الجري والمشي وصل إلى السعودية السائح الأيرلندي والرحالة الدولي توني منجان، ووصل إلى محطته بالقويعية في منطقة الرياض، رافعاً شعار محاربة السرطان.

يبلغ "منجان" من العمر 62 عاماً وبدء رحلة السير من بلاده في عام 2016، ووصل إلى المملكة بعد أن قطع مسافة 33 ألف كم، مروراً بـ22 دولة وصل إلى محافظة القويعية.

وأشار عبدالعزيز المطوع مسؤول فريق "هايكنج القويعية" التطوعي لـ"سبق" إلى أن الرحالة "منجان" تواصل معه عبر برنامج عالمي يعرّف الرحالين بكل الدول بعضهم ببعض يسمى "وورم شاورز"، وتم دعوة السائح الأيرلندي؛ لمشاهدة الحياة الطبيعية بالمحافظة.

ولفت "المطوع" إلى أن السائح الرحالة أعجب كثيراً بتوفير الماء في الأماكن العامة وفي ميادين القويعية، بالإضافة إلى توافر شبكات الإنترنت المجاني، وكذلك وصلات شحن الكهرباء للهواتف والأجهزة بالأماكن العامة بمحافظ القويعية، وقال بصوت عالٍ عبر مقطع فيديو خاص: "شيء لا أصدق: ماء، وشحن، وإنترنت! أنا سعيد للغاية".

وأضاف "المطوع" أنه قد أعد برنامجاً للسائح الأيرلندي الرحالة، عبر زيارة أماكن تربية الإبل وحلبها والصحراء، وأشهر الوجهات السياحية بالقويعية، وأوضح "المطوع" أن المتطوعين بالقويعية يوفرون لكل زائر من الدراجين بالعالم، ومن الرحالة كل ما يعكس الضيافة العربية والسعودية الأصيلة من الضيافة والخدمة والمساعدة وتقديم هدايا تذكارية تمثل الوطن والمنطقة.

وأشار "المطوع" إلى أنه استقبل العديد من الرحالة من دول كثيرة جاءوا ليشاهدوا جمال السعودية وكرم أهلها.

السائح الأيرلندي الرحالة الدولي توني منجان القويعية

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

اعلان
شاهد بالفيديو.. السائح الأيرلندي وقصته مع "الماء والإنترنت" بالقويعية
سبق

ضمن رحلاته المتعددة حول العالم في رياضتي الجري والمشي وصل إلى السعودية السائح الأيرلندي والرحالة الدولي توني منجان، ووصل إلى محطته بالقويعية في منطقة الرياض، رافعاً شعار محاربة السرطان.

يبلغ "منجان" من العمر 62 عاماً وبدء رحلة السير من بلاده في عام 2016، ووصل إلى المملكة بعد أن قطع مسافة 33 ألف كم، مروراً بـ22 دولة وصل إلى محافظة القويعية.

وأشار عبدالعزيز المطوع مسؤول فريق "هايكنج القويعية" التطوعي لـ"سبق" إلى أن الرحالة "منجان" تواصل معه عبر برنامج عالمي يعرّف الرحالين بكل الدول بعضهم ببعض يسمى "وورم شاورز"، وتم دعوة السائح الأيرلندي؛ لمشاهدة الحياة الطبيعية بالمحافظة.

ولفت "المطوع" إلى أن السائح الرحالة أعجب كثيراً بتوفير الماء في الأماكن العامة وفي ميادين القويعية، بالإضافة إلى توافر شبكات الإنترنت المجاني، وكذلك وصلات شحن الكهرباء للهواتف والأجهزة بالأماكن العامة بمحافظ القويعية، وقال بصوت عالٍ عبر مقطع فيديو خاص: "شيء لا أصدق: ماء، وشحن، وإنترنت! أنا سعيد للغاية".

وأضاف "المطوع" أنه قد أعد برنامجاً للسائح الأيرلندي الرحالة، عبر زيارة أماكن تربية الإبل وحلبها والصحراء، وأشهر الوجهات السياحية بالقويعية، وأوضح "المطوع" أن المتطوعين بالقويعية يوفرون لكل زائر من الدراجين بالعالم، ومن الرحالة كل ما يعكس الضيافة العربية والسعودية الأصيلة من الضيافة والخدمة والمساعدة وتقديم هدايا تذكارية تمثل الوطن والمنطقة.

وأشار "المطوع" إلى أنه استقبل العديد من الرحالة من دول كثيرة جاءوا ليشاهدوا جمال السعودية وكرم أهلها.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
02:48 PM

شاهد بالفيديو.. السائح الأيرلندي وقصته مع "الماء والإنترنت" بالقويعية

زار 22 دولة في 4 سنوات

A A A
خالد خليل - الرياض
0
932

ضمن رحلاته المتعددة حول العالم في رياضتي الجري والمشي وصل إلى السعودية السائح الأيرلندي والرحالة الدولي توني منجان، ووصل إلى محطته بالقويعية في منطقة الرياض، رافعاً شعار محاربة السرطان.

يبلغ "منجان" من العمر 62 عاماً وبدء رحلة السير من بلاده في عام 2016، ووصل إلى المملكة بعد أن قطع مسافة 33 ألف كم، مروراً بـ22 دولة وصل إلى محافظة القويعية.

وأشار عبدالعزيز المطوع مسؤول فريق "هايكنج القويعية" التطوعي لـ"سبق" إلى أن الرحالة "منجان" تواصل معه عبر برنامج عالمي يعرّف الرحالين بكل الدول بعضهم ببعض يسمى "وورم شاورز"، وتم دعوة السائح الأيرلندي؛ لمشاهدة الحياة الطبيعية بالمحافظة.

ولفت "المطوع" إلى أن السائح الرحالة أعجب كثيراً بتوفير الماء في الأماكن العامة وفي ميادين القويعية، بالإضافة إلى توافر شبكات الإنترنت المجاني، وكذلك وصلات شحن الكهرباء للهواتف والأجهزة بالأماكن العامة بمحافظ القويعية، وقال بصوت عالٍ عبر مقطع فيديو خاص: "شيء لا أصدق: ماء، وشحن، وإنترنت! أنا سعيد للغاية".

وأضاف "المطوع" أنه قد أعد برنامجاً للسائح الأيرلندي الرحالة، عبر زيارة أماكن تربية الإبل وحلبها والصحراء، وأشهر الوجهات السياحية بالقويعية، وأوضح "المطوع" أن المتطوعين بالقويعية يوفرون لكل زائر من الدراجين بالعالم، ومن الرحالة كل ما يعكس الضيافة العربية والسعودية الأصيلة من الضيافة والخدمة والمساعدة وتقديم هدايا تذكارية تمثل الوطن والمنطقة.

وأشار "المطوع" إلى أنه استقبل العديد من الرحالة من دول كثيرة جاءوا ليشاهدوا جمال السعودية وكرم أهلها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,805
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,475
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,839
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,358

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة