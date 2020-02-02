وأعلن المصرف المركزي الصيني اليوم، في بيان، أنه سيطلق العملية غدًا الاثنين بعد انتهاء عطلة رأس السنة الصينية التي تم تمديدها جراء انتشار فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف للمحافظة على سيولة معقولة ووفيرة في النظام المصرفي وعلى سوق عملات مستقر.

الصين تُخصص 1.2 ترليون يوان لمكافحة كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-02 خصصت الصين 1.2 ترليون يوان؛ ما يعادل 173 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا. وأعلن المصرف المركزي الصيني اليوم، في بيان، أنه سيطلق العملية غدًا الاثنين بعد انتهاء عطلة رأس السنة الصينية التي تم تمديدها جراء انتشار فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف للمحافظة على سيولة معقولة ووفيرة في النظام المصرفي وعلى سوق عملات مستقر.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441 12:10 PM

الصين تُخصص 1.2 ترليون يوان لمكافحة كورونا ستطلق العملية غدًا بعد انتهاء عطلة رأس السنة





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خصصت الصين 1.2 ترليون يوان؛ ما يعادل 173 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

وأعلن المصرف المركزي الصيني اليوم، في بيان، أنه سيطلق العملية غدًا الاثنين بعد انتهاء عطلة رأس السنة الصينية التي تم تمديدها جراء انتشار فيروس كورونا؛ مشيرًا إلى أن الخطوة تهدف للمحافظة على سيولة معقولة ووفيرة في النظام المصرفي وعلى سوق عملات مستقر.