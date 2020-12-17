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الإثارة تجمع الاتحاد والوحدة .. والهلال والأهلي في محطتي الفتح والعين

في ختام دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك

تستكمل اليوم الخميس لقاءات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بخمس مواجهات الأولى تجمع الباطن وأبها عند الساعة 3:15 عصرًا، على ملعب الأول بحفر الباطن، يليه لقاء الاتفاق والفيصلي عند الساعة 5:25 مساءً ، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والهلال والفتح على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 5:40 مساءً، فيما يحل الاتحاد ضيفًا على الوحدة عند الساعة 8:20 مساءً، في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة، ويستضيف الأهلي نظيره العين عند الساعة 8:20 مساءً، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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الإثارة تجمع الاتحاد والوحدة .. والهلال والأهلي في محطتي الفتح والعين
سبق

تستكمل اليوم الخميس لقاءات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بخمس مواجهات الأولى تجمع الباطن وأبها عند الساعة 3:15 عصرًا، على ملعب الأول بحفر الباطن، يليه لقاء الاتفاق والفيصلي عند الساعة 5:25 مساءً ، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والهلال والفتح على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 5:40 مساءً، فيما يحل الاتحاد ضيفًا على الوحدة عند الساعة 8:20 مساءً، في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة، ويستضيف الأهلي نظيره العين عند الساعة 8:20 مساءً، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
01:13 AM

الإثارة تجمع الاتحاد والوحدة .. والهلال والأهلي في محطتي الفتح والعين

في ختام دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستكمل اليوم الخميس لقاءات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بخمس مواجهات الأولى تجمع الباطن وأبها عند الساعة 3:15 عصرًا، على ملعب الأول بحفر الباطن، يليه لقاء الاتفاق والفيصلي عند الساعة 5:25 مساءً ، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والهلال والفتح على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 5:40 مساءً، فيما يحل الاتحاد ضيفًا على الوحدة عند الساعة 8:20 مساءً، في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة، ويستضيف الأهلي نظيره العين عند الساعة 8:20 مساءً، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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