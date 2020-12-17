تستكمل اليوم الخميس لقاءات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بخمس مواجهات الأولى تجمع الباطن وأبها عند الساعة 3:15 عصرًا، على ملعب الأول بحفر الباطن، يليه لقاء الاتفاق والفيصلي عند الساعة 5:25 مساءً ، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والهلال والفتح على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 5:40 مساءً، فيما يحل الاتحاد ضيفًا على الوحدة عند الساعة 8:20 مساءً، في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة، ويستضيف الأهلي نظيره العين عند الساعة 8:20 مساءً، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

الإثارة تجمع الاتحاد والوحدة .. والهلال والأهلي في محطتي الفتح والعين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-17 تستكمل اليوم الخميس لقاءات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بخمس مواجهات الأولى تجمع الباطن وأبها عند الساعة 3:15 عصرًا، على ملعب الأول بحفر الباطن، يليه لقاء الاتفاق والفيصلي عند الساعة 5:25 مساءً ، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والهلال والفتح على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 5:40 مساءً، فيما يحل الاتحاد ضيفًا على الوحدة عند الساعة 8:20 مساءً، في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة، ويستضيف الأهلي نظيره العين عند الساعة 8:20 مساءً، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442 01:13 AM

الإثارة تجمع الاتحاد والوحدة .. والهلال والأهلي في محطتي الفتح والعين في ختام دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك





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تستكمل اليوم الخميس لقاءات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بخمس مواجهات الأولى تجمع الباطن وأبها عند الساعة 3:15 عصرًا، على ملعب الأول بحفر الباطن، يليه لقاء الاتفاق والفيصلي عند الساعة 5:25 مساءً ، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والهلال والفتح على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 5:40 مساءً، فيما يحل الاتحاد ضيفًا على الوحدة عند الساعة 8:20 مساءً، في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة، ويستضيف الأهلي نظيره العين عند الساعة 8:20 مساءً، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.