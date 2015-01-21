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أمير الرياض يكرّم إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج

شكر مدير المكافحة وأفراده مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد

وجّه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز خطاب شكر وتقدير لمدير مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج العقيد ذعار بن سعود العتيبي، وعدد من أفراد مكافحة المخدرات بالمحافظة، نظير جهودهم الملموسة في مكافحة المخدرات وملاحقة مروجي السموم.


وسلّم شهادات التكريم، نيابة عن أمير الرياض، محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، بمكتبه ظهر اليوم الاثنين؛ حيث شكر مدير المكافحة وأفراده على ما يبذلونه، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد خدمة للدين ثم المليك والوطن.

وأعرب مدير مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج العقيد ذعار بن سعود العتيبي، عن اعتزازه بهذا التكريم، واعداً ببذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن، كما شكر المحافظ على حرصه ومتابعته للدور الذي تقوم به مكافحة المحافظة.

يُشار إلى أن مكافحة المخدرات في محافظة الخرج، قد سجلت إنجازات عدة خلال الفترة الماضية تعامل معها منسوبو المكافحة بحزم، تمثلت في ضبط عدد من القضايا ومروجي المخدرات.

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أمير الرياض يكرّم إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج
سبق

وجّه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز خطاب شكر وتقدير لمدير مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج العقيد ذعار بن سعود العتيبي، وعدد من أفراد مكافحة المخدرات بالمحافظة، نظير جهودهم الملموسة في مكافحة المخدرات وملاحقة مروجي السموم.


وسلّم شهادات التكريم، نيابة عن أمير الرياض، محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، بمكتبه ظهر اليوم الاثنين؛ حيث شكر مدير المكافحة وأفراده على ما يبذلونه، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد خدمة للدين ثم المليك والوطن.

وأعرب مدير مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج العقيد ذعار بن سعود العتيبي، عن اعتزازه بهذا التكريم، واعداً ببذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن، كما شكر المحافظ على حرصه ومتابعته للدور الذي تقوم به مكافحة المحافظة.

يُشار إلى أن مكافحة المخدرات في محافظة الخرج، قد سجلت إنجازات عدة خلال الفترة الماضية تعامل معها منسوبو المكافحة بحزم، تمثلت في ضبط عدد من القضايا ومروجي المخدرات.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
10:38 PM

أمير الرياض يكرّم إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج

شكر مدير المكافحة وأفراده مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
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وجّه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز خطاب شكر وتقدير لمدير مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج العقيد ذعار بن سعود العتيبي، وعدد من أفراد مكافحة المخدرات بالمحافظة، نظير جهودهم الملموسة في مكافحة المخدرات وملاحقة مروجي السموم.


وسلّم شهادات التكريم، نيابة عن أمير الرياض، محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، بمكتبه ظهر اليوم الاثنين؛ حيث شكر مدير المكافحة وأفراده على ما يبذلونه، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد خدمة للدين ثم المليك والوطن.

وأعرب مدير مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج العقيد ذعار بن سعود العتيبي، عن اعتزازه بهذا التكريم، واعداً ببذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن، كما شكر المحافظ على حرصه ومتابعته للدور الذي تقوم به مكافحة المحافظة.

يُشار إلى أن مكافحة المخدرات في محافظة الخرج، قد سجلت إنجازات عدة خلال الفترة الماضية تعامل معها منسوبو المكافحة بحزم، تمثلت في ضبط عدد من القضايا ومروجي المخدرات.

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