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مخالفات كورونا.. إغلاق "سوق شعبي" لم يتقيد بالإجراءات الاحترازية شمال الطائف

ضمن جهود الأمانة ببلدياتها الفرعية في متابعة التزام كل المحال التجارية بالاشتراطات

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" بالتعاون مع مندوب عن الصحة، سوقاً شعبياً؛ لعدم تقيده والتزامه بالاشتراطات الاحترازية، وكذلك لعدم وجود حُراس أمن بالسوق يُطبقون تلك التعليمات، ويُتابعونها مع مرتادي السوق.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة ببلدياتها الفرعية والمرتبطة في متابعة التزام كل المحال التجارية بالاشتراطات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مخالفات كورونا.. إغلاق "سوق شعبي" لم يتقيد بالإجراءات الاحترازية شمال الطائف
سبق

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" بالتعاون مع مندوب عن الصحة، سوقاً شعبياً؛ لعدم تقيده والتزامه بالاشتراطات الاحترازية، وكذلك لعدم وجود حُراس أمن بالسوق يُطبقون تلك التعليمات، ويُتابعونها مع مرتادي السوق.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة ببلدياتها الفرعية والمرتبطة في متابعة التزام كل المحال التجارية بالاشتراطات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
02:33 PM

مخالفات كورونا.. إغلاق "سوق شعبي" لم يتقيد بالإجراءات الاحترازية شمال الطائف

ضمن جهود الأمانة ببلدياتها الفرعية في متابعة التزام كل المحال التجارية بالاشتراطات

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
1,623

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" بالتعاون مع مندوب عن الصحة، سوقاً شعبياً؛ لعدم تقيده والتزامه بالاشتراطات الاحترازية، وكذلك لعدم وجود حُراس أمن بالسوق يُطبقون تلك التعليمات، ويُتابعونها مع مرتادي السوق.

يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة ببلدياتها الفرعية والمرتبطة في متابعة التزام كل المحال التجارية بالاشتراطات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

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