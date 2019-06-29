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خبير تقني يوصي بعدم تحديث السناب شات أو تسجيل خروج منه

"الدلبحي" أرجع الأمر إلى وجود خلل يمنع البعض من إعادة الاستخدام

أوصى الخبير التقني سالم الدلبحي بعدم التحديث لتطبيق سناب شات أو تسجيل الخروج؛ وذلك لوجود خلل يمنع البعض من إعادة الاستخدام.

وأفاد "الدلبحي" عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعدم تحديث التطبيق الجديد لسناب شات أو تسجيل خروج.

وفوجئ مساء أمس الكثير من مستخدمي الحساب بعد تحديثهم البرنامج بصعوبة دخولهم إليه مرة أخرى لوجود خلل ربما في برنامج التحديث الجديد؛ ما اضطر بعضهم إلى محاولة معرفة السبب في مواقع التواصل، ولم تحل المشكلة التقنية إلى هذه اللحظة.

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خبير تقني يوصي بعدم تحديث السناب شات أو تسجيل خروج منه
سبق

أوصى الخبير التقني سالم الدلبحي بعدم التحديث لتطبيق سناب شات أو تسجيل الخروج؛ وذلك لوجود خلل يمنع البعض من إعادة الاستخدام.

وأفاد "الدلبحي" عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعدم تحديث التطبيق الجديد لسناب شات أو تسجيل خروج.

وفوجئ مساء أمس الكثير من مستخدمي الحساب بعد تحديثهم البرنامج بصعوبة دخولهم إليه مرة أخرى لوجود خلل ربما في برنامج التحديث الجديد؛ ما اضطر بعضهم إلى محاولة معرفة السبب في مواقع التواصل، ولم تحل المشكلة التقنية إلى هذه اللحظة.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
12:44 AM

خبير تقني يوصي بعدم تحديث السناب شات أو تسجيل خروج منه

"الدلبحي" أرجع الأمر إلى وجود خلل يمنع البعض من إعادة الاستخدام

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سعود الدعجاني - جدة
1
961

أوصى الخبير التقني سالم الدلبحي بعدم التحديث لتطبيق سناب شات أو تسجيل الخروج؛ وذلك لوجود خلل يمنع البعض من إعادة الاستخدام.

وأفاد "الدلبحي" عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعدم تحديث التطبيق الجديد لسناب شات أو تسجيل خروج.

وفوجئ مساء أمس الكثير من مستخدمي الحساب بعد تحديثهم البرنامج بصعوبة دخولهم إليه مرة أخرى لوجود خلل ربما في برنامج التحديث الجديد؛ ما اضطر بعضهم إلى محاولة معرفة السبب في مواقع التواصل، ولم تحل المشكلة التقنية إلى هذه اللحظة.

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