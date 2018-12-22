الصحة العامة "وقاية" تجنبوا السفر إلى 127 دولة عالية الخطورة.. وهذه القائمة

وضع دول الخليج بين المنخفض والمرتفع

حددت هيئة الصحة العامة "وقاية" التابعة لوزارة الصحة السعودية، الدول التي يجب تجنب السفر إليها، وقسَّمَتها إلى دول منخفضة الخطورة وعددها 7 دول، ودول متوسطة الخطورة 12 دولة، ودول مرتفعة الخطورة وعددها 27 دولة، وأخيرًا الدول عالية المخاطر وعددها 127 دولة وخصصتها بالتحذير من السفر إليها؛ وذلك عبر خريطة العالم التي نشرتها "وقاية" في منصتها الرسمية في تويتر بسبب تلك الزيادة الكبيرة في عدد حالات كوفيد-19، وظهور متحور "أوميكرون"، وتسارع انتشاره المحلي في كثير من دول العالم.

خطورة منخفضة

بوتان- كوسوفو- سلطنة عمان- باراغواي- قطر- تيمور- بروناي.

خطورة متوسطة

كمبوديا- كوستاريكا- جامايكا- أوروغواي- السلفادور- الفلبين- جمهورية الدومنيكان- نيوزلندا- الإكوادور- غرينادا- منغوليا- سانت كيتس ونيفيس.

خطورة مرتفعة

جزر البهاما- فيجي- المكسيك- أذربيجان- كولومبيا- قيرغيزستان- بيرو- نيكاراغوا- فيتنام- بليز- البحرين- قبرص- سورينام- تايلاند- باكستان- غواتيمالا- هاييتي- هندوراس- إندونيسيا- سيريلانكا- تشيلي- الكويت- الأرجنتين- الإمارات العربية المتحدة- جزر المالديف- ماليزيا- القديسة لوسيا- ترينداد وتوباغو- سنغافورة- مولدوفا- الهند- رومانيا- سان مارينو- كوبا- تايوان.

خطورة عالية

البوسنة والهرسك- بلغاريا- بوروندي- الكونغو- كرواتيا- دومينيكا- فنلندا- إريتريا- إستونيا- اثيوبيا- جيبوتي- غينيا الاستوائية- الجابون- غامبيا- غانا- غينيا- ليبيريا- تشاد- أوغندا- مالي- اليمن- فلسطين- بولندا- زمبابوي- روسيا- فنزويلا- سانت فنسنت وجزر غرينادين- السنغال- صربيا- جزر القمر- جورجيا- ألمانيا- اليونان- غينيا بيساو- غيانا- هنغاريا- أيسلندا- فرنسا- إيران- تركيا- العراق- أيرلندا- الأردن- كازاخستان- كينيا- لاتفيا- لبنان- موناكو- ليتوانيا- ليبيا- لوكسمبورغ- موريشيوس- أنغولا- الجبل الأسود- موزمبيق- ميانمار- نيبال- هولندا- النرويج- بوتسوانا- سلوفاكيا- سلوفينيا- أوزبكستان- جنوب السودان- السودان- الدنمارك- سويسرا- سوريا- طاجيكستان- نيجيريا- تنزانيا- أوكرانيا- المملكة المتحدة- الولايات المتحدة الأمريكية- إيطاليا- لاوس- ليسوتو- ليختنشتاين- مدغشقر- ملاوي- مالطا- سيشيل- زامبيا- جنوب إفريقيا- الصومال- ناميبيا- أندورا- المغرب- كوريا الجنوبية- بوليفيا- كوت ديفوار- بوركينا فاسو- تونس- الرأس الأخضر- الكاميرون- جمهورية إفريقيا الوسطى- مصر- الجزائر- جمهورية الكونغو الديمقراطية- ساو تومي وبرينسيبي- أفغانستان- ألبانيا- أرمينيا- النمسا- الصين- بنغلاديش- بربادوس- بيلاروسيا- بلجيكا- اليابان- توجو- موريتانيا- النيجر- رواندا- بابوا غينيا الجديدة- سيراليون- إسواتيني- البرتغال- السويد- البرازيل- التشيك- إسبانيا- أستراليا- كندا- بنين.