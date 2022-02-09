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"كفى" تعيد انتخاب "الفايز" رئيساً لمجلس الإدارة

جدد أعضاء الجمعية العمومية لجمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، وبالإجماع، انتخاب عضو مجلس الشورى السابق عبدالله بن داوود الفايز، رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، والدكتور عبدالإله بن يحيى الحيفي نائباً له، والشيخ عبدالعزيز بن محمد السيف مشرفاً مالياً.

وجاء تجديد انتخاب "الفايز" خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية العمومية عن بُعد، وضم أعضاء جدداً من الوجهاء والمؤثرين في المجتمع من التربويين وأهل القانون والمختصين في علاج الإدمان، والذين حصلوا على عضوية المجلس وهم: المحامي خالد سامي أبوراشد، الدكتور صلاح محمد الشيخ، الدكتور علي حماد الزهراني، الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي، الدكتور عبدالله أبو بكر باعثمان، والدكتور عبدالناصر بن عبدالله الهلالي.

وفور انتخابه لفترة رئاسية ثانية تمتد لأربع سنوات قادمة أكد "الفايز" أن "كفى" هي إحدى ثمرات هذا الوطن المبارك الذي حرصت فيه القيادة الرشيدة على محاربة السموم ومروجيها؛ لحفظ وسلامة أبناء وبنات هذه البلاد الطاهرة.

ونوّه بأن الجمعية تحرص على أهمية رفع مستوى الوعي بأضرار التدخين والمخدرات بين جميع شرائح المجتمع وفق رؤية المملكة 2030م، فيما بيّن أن أمام مجلس الإدارة الجديد مسؤوليات ضخمة وكبيرة لينهض بأهداف الجمعية ويحقق رسالتها عبر المبادرات الجديدة والتقنيات الحديثة، مع زيادة التواصل والترابط مع الأسر كي يكونوا على معرفة واسعة بمخاطر السموم من جهة وقدوة لأبنائهم في الامتناع عن التدخين من جهة أخرى.

يُذكر أن "الفايز" كان قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية منذ 15 أبريل من العام 2017م، كما سبق وشغل عدة مناصب قيادية في الدولة، حيث تولى منصب وكيل إمارة منطقة المدينة لفترتين في عام 1416هـ وفي عام 1429هـ ووكيلاً لإمارة منطقة مكة في عام1420هـ، وأخيراً صدور الأمر السامي بتعيينه عضواً بمجلس الشورى عام 1430هـ.

جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"كفى" تعيد انتخاب "الفايز" رئيساً لمجلس الإدارة
سبق

جدد أعضاء الجمعية العمومية لجمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، وبالإجماع، انتخاب عضو مجلس الشورى السابق عبدالله بن داوود الفايز، رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، والدكتور عبدالإله بن يحيى الحيفي نائباً له، والشيخ عبدالعزيز بن محمد السيف مشرفاً مالياً.

وجاء تجديد انتخاب "الفايز" خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية العمومية عن بُعد، وضم أعضاء جدداً من الوجهاء والمؤثرين في المجتمع من التربويين وأهل القانون والمختصين في علاج الإدمان، والذين حصلوا على عضوية المجلس وهم: المحامي خالد سامي أبوراشد، الدكتور صلاح محمد الشيخ، الدكتور علي حماد الزهراني، الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي، الدكتور عبدالله أبو بكر باعثمان، والدكتور عبدالناصر بن عبدالله الهلالي.

وفور انتخابه لفترة رئاسية ثانية تمتد لأربع سنوات قادمة أكد "الفايز" أن "كفى" هي إحدى ثمرات هذا الوطن المبارك الذي حرصت فيه القيادة الرشيدة على محاربة السموم ومروجيها؛ لحفظ وسلامة أبناء وبنات هذه البلاد الطاهرة.

ونوّه بأن الجمعية تحرص على أهمية رفع مستوى الوعي بأضرار التدخين والمخدرات بين جميع شرائح المجتمع وفق رؤية المملكة 2030م، فيما بيّن أن أمام مجلس الإدارة الجديد مسؤوليات ضخمة وكبيرة لينهض بأهداف الجمعية ويحقق رسالتها عبر المبادرات الجديدة والتقنيات الحديثة، مع زيادة التواصل والترابط مع الأسر كي يكونوا على معرفة واسعة بمخاطر السموم من جهة وقدوة لأبنائهم في الامتناع عن التدخين من جهة أخرى.

يُذكر أن "الفايز" كان قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية منذ 15 أبريل من العام 2017م، كما سبق وشغل عدة مناصب قيادية في الدولة، حيث تولى منصب وكيل إمارة منطقة المدينة لفترتين في عام 1416هـ وفي عام 1429هـ ووكيلاً لإمارة منطقة مكة في عام1420هـ، وأخيراً صدور الأمر السامي بتعيينه عضواً بمجلس الشورى عام 1430هـ.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
03:42 PM

"كفى" تعيد انتخاب "الفايز" رئيساً لمجلس الإدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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جدد أعضاء الجمعية العمومية لجمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، وبالإجماع، انتخاب عضو مجلس الشورى السابق عبدالله بن داوود الفايز، رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، والدكتور عبدالإله بن يحيى الحيفي نائباً له، والشيخ عبدالعزيز بن محمد السيف مشرفاً مالياً.

وجاء تجديد انتخاب "الفايز" خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية العمومية عن بُعد، وضم أعضاء جدداً من الوجهاء والمؤثرين في المجتمع من التربويين وأهل القانون والمختصين في علاج الإدمان، والذين حصلوا على عضوية المجلس وهم: المحامي خالد سامي أبوراشد، الدكتور صلاح محمد الشيخ، الدكتور علي حماد الزهراني، الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي، الدكتور عبدالله أبو بكر باعثمان، والدكتور عبدالناصر بن عبدالله الهلالي.

وفور انتخابه لفترة رئاسية ثانية تمتد لأربع سنوات قادمة أكد "الفايز" أن "كفى" هي إحدى ثمرات هذا الوطن المبارك الذي حرصت فيه القيادة الرشيدة على محاربة السموم ومروجيها؛ لحفظ وسلامة أبناء وبنات هذه البلاد الطاهرة.

ونوّه بأن الجمعية تحرص على أهمية رفع مستوى الوعي بأضرار التدخين والمخدرات بين جميع شرائح المجتمع وفق رؤية المملكة 2030م، فيما بيّن أن أمام مجلس الإدارة الجديد مسؤوليات ضخمة وكبيرة لينهض بأهداف الجمعية ويحقق رسالتها عبر المبادرات الجديدة والتقنيات الحديثة، مع زيادة التواصل والترابط مع الأسر كي يكونوا على معرفة واسعة بمخاطر السموم من جهة وقدوة لأبنائهم في الامتناع عن التدخين من جهة أخرى.

يُذكر أن "الفايز" كان قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية منذ 15 أبريل من العام 2017م، كما سبق وشغل عدة مناصب قيادية في الدولة، حيث تولى منصب وكيل إمارة منطقة المدينة لفترتين في عام 1416هـ وفي عام 1429هـ ووكيلاً لإمارة منطقة مكة في عام1420هـ، وأخيراً صدور الأمر السامي بتعيينه عضواً بمجلس الشورى عام 1430هـ.

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