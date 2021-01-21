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كوريا الجنوبية تسجل 401 إصابة جديدة بكورونا و144 حالة بالصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت كوريا الجنوبية 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و16 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 73918 إصابة؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1316 حالة وفاة.

الصين

سجلت الصين 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى 88701 إصابة؛ فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تسجل 401 إصابة جديدة بكورونا و144 حالة بالصين
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و16 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 73918 إصابة؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1316 حالة وفاة.

الصين

سجلت الصين 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى 88701 إصابة؛ فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 حالة وفاة.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
08:29 AM

كوريا الجنوبية تسجل 401 إصابة جديدة بكورونا و144 حالة بالصين

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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سجلت كوريا الجنوبية 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و16 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 73918 إصابة؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1316 حالة وفاة.

الصين

سجلت الصين 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى 88701 إصابة؛ فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 حالة وفاة.

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