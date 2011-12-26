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الأوزبكي "ماشاريبوف" يؤكد توقيعه لـ"النصر"

في أولى صفقات الميركاتو الشتوي

أعلن اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، توقيعه لصالح نادي النصر، ليكون اللاعب أولى صفقات "العالمي" في الميركاتو الشتوي.

وقال اللاعب على صفحته بموقع انستغرام، إن الصفقة تمت موجهاً شكره لإدارة ناديه الجديد.

الجدير بالذكر أن اللاعب حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوزبكي رفقة ناديه السابق بختاكور، وهو يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر وصانع لعب.

اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأوزبكي "ماشاريبوف" يؤكد توقيعه لـ"النصر"
سبق

أعلن اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، توقيعه لصالح نادي النصر، ليكون اللاعب أولى صفقات "العالمي" في الميركاتو الشتوي.

وقال اللاعب على صفحته بموقع انستغرام، إن الصفقة تمت موجهاً شكره لإدارة ناديه الجديد.

الجدير بالذكر أن اللاعب حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوزبكي رفقة ناديه السابق بختاكور، وهو يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر وصانع لعب.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
04:30 PM

الأوزبكي "ماشاريبوف" يؤكد توقيعه لـ"النصر"

في أولى صفقات الميركاتو الشتوي

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محمد السيّد - الرياض
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أعلن اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، توقيعه لصالح نادي النصر، ليكون اللاعب أولى صفقات "العالمي" في الميركاتو الشتوي.

وقال اللاعب على صفحته بموقع انستغرام، إن الصفقة تمت موجهاً شكره لإدارة ناديه الجديد.

الجدير بالذكر أن اللاعب حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوزبكي رفقة ناديه السابق بختاكور، وهو يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر وصانع لعب.

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