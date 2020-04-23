النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات تدرس إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية

مع مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية

وجّهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجهاتِ المحلية الاقتصادية بدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية بالتشاور مع شركائهم من القطاع الخاص.

وجاءت الدعوة لدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية في الإمارات، مع التشديد على مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعلنت الإمارات، الأربعاء، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 1546 حالة، عقب تسجيل 103 حالات شفاء جديدة لمصابين بالوباء.

وسجلت 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، تعود لجنسيات مختلفة؛ ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 8238 إصابة.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، قد أعلنت الثلاثاء، إجراء أكثر من 30 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع؛ بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بـ"كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات تدرس إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية
سبق

وجّهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجهاتِ المحلية الاقتصادية بدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية بالتشاور مع شركائهم من القطاع الخاص.

وجاءت الدعوة لدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية في الإمارات، مع التشديد على مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعلنت الإمارات، الأربعاء، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 1546 حالة، عقب تسجيل 103 حالات شفاء جديدة لمصابين بالوباء.

وسجلت 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، تعود لجنسيات مختلفة؛ ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 8238 إصابة.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، قد أعلنت الثلاثاء، إجراء أكثر من 30 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع؛ بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بـ"كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
09:25 AM

الإمارات تدرس إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية

مع مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
5,850

وجّهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجهاتِ المحلية الاقتصادية بدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية بالتشاور مع شركائهم من القطاع الخاص.

وجاءت الدعوة لدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية في الإمارات، مع التشديد على مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعلنت الإمارات، الأربعاء، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 1546 حالة، عقب تسجيل 103 حالات شفاء جديدة لمصابين بالوباء.

وسجلت 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، تعود لجنسيات مختلفة؛ ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 8238 إصابة.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، قد أعلنت الثلاثاء، إجراء أكثر من 30 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع؛ بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بـ"كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,539
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة