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"شؤون الحرمين" ترفع مستوى الإجراءات الاحترازية بالحرمَين الشريفَين

تماشيًا مع توجُّه القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم وقاصديه

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفع مستوى الإجراءات الاحترازية وتوعية قطاعات الرئاسة والوكالة كافة بأهمية المرحلة المقبلة في جائحة كورونا؛ وذلك تماشيًا مع توجُّه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم وقاصدي بيت الله الحرام.

وشدَّدت الرئاسة على جميع منسوبيها استشعار المسؤولية الدينية والوطنية والأمنية والصحية والمجتمعية، وعدم التراخي والتساهل والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والإرشادات الصحية، خاصة التباعد الجسدي وعدم التجمعات، وارتداء الكمامات والالتزام بالتعقيم، والإسراع في أخذ اللقاحات، واتخاذ كل ما يمكن من وسائل وتقنيات حديثة متخذة لسلامة قاصدي الحرمين والعاملين بهما من هذه الجائحة.

يُذكر أن الرئاسة منذ بداية الجائحة قد اتخذت عددًا من الإجراءات والتدابير المشددة التي من شأنها الحفاظ على سلامة رواد الحرمين الشريفين.

رئاسة شؤون الحرمين فيروس كورونا الجديد الحرم المكي المسجد الحرام

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"شؤون الحرمين" ترفع مستوى الإجراءات الاحترازية بالحرمَين الشريفَين
سبق

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفع مستوى الإجراءات الاحترازية وتوعية قطاعات الرئاسة والوكالة كافة بأهمية المرحلة المقبلة في جائحة كورونا؛ وذلك تماشيًا مع توجُّه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم وقاصدي بيت الله الحرام.

وشدَّدت الرئاسة على جميع منسوبيها استشعار المسؤولية الدينية والوطنية والأمنية والصحية والمجتمعية، وعدم التراخي والتساهل والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والإرشادات الصحية، خاصة التباعد الجسدي وعدم التجمعات، وارتداء الكمامات والالتزام بالتعقيم، والإسراع في أخذ اللقاحات، واتخاذ كل ما يمكن من وسائل وتقنيات حديثة متخذة لسلامة قاصدي الحرمين والعاملين بهما من هذه الجائحة.

يُذكر أن الرئاسة منذ بداية الجائحة قد اتخذت عددًا من الإجراءات والتدابير المشددة التي من شأنها الحفاظ على سلامة رواد الحرمين الشريفين.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
10:57 PM

"شؤون الحرمين" ترفع مستوى الإجراءات الاحترازية بالحرمَين الشريفَين

تماشيًا مع توجُّه القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم وقاصديه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفع مستوى الإجراءات الاحترازية وتوعية قطاعات الرئاسة والوكالة كافة بأهمية المرحلة المقبلة في جائحة كورونا؛ وذلك تماشيًا مع توجُّه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم وقاصدي بيت الله الحرام.

وشدَّدت الرئاسة على جميع منسوبيها استشعار المسؤولية الدينية والوطنية والأمنية والصحية والمجتمعية، وعدم التراخي والتساهل والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والإرشادات الصحية، خاصة التباعد الجسدي وعدم التجمعات، وارتداء الكمامات والالتزام بالتعقيم، والإسراع في أخذ اللقاحات، واتخاذ كل ما يمكن من وسائل وتقنيات حديثة متخذة لسلامة قاصدي الحرمين والعاملين بهما من هذه الجائحة.

يُذكر أن الرئاسة منذ بداية الجائحة قد اتخذت عددًا من الإجراءات والتدابير المشددة التي من شأنها الحفاظ على سلامة رواد الحرمين الشريفين.

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