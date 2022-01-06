"البقمي" للمرتبة الرابعة عشرة بمجلس منطقة مكة

صدر قرار مجلس الوزراء بترقية خالد بن حمود البقمي، إلى وظيفة أمين عام مجلس منطقة مكة المكرمة على المرتبة الرابعة عشرة.

من جهته قدّم البقمي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه؛ مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون أكبر حافز لمضاعفة الجهد والعطاء في المرحلة المقبلة لخدمة أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.