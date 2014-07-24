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قادمًا من الاتحاد.. فواز القرني إلى الشباب بـ4 ملايين ريال

وافقت إدارة نادي الاتحاد رسميًّا على انتقال حارس الفريق الكروي الأول بالنادي فواز القرني (29 عامًا) إلى صفوف نادي الشباب.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، فإن قيمة الانتقال بلغت 4 ملايين ريال نظير العام ونصف العام المتبقية من عقد اللاعب.

ومن المنتظر أن يوقِّع "القرني" رسميًّا في كشوفات الشباب خلال اليومَين المقبلَين، ومن ثم الالتحاق ببعثة الشباب في إسبانيا تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

الشباب الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قادمًا من الاتحاد.. فواز القرني إلى الشباب بـ4 ملايين ريال
سبق

وافقت إدارة نادي الاتحاد رسميًّا على انتقال حارس الفريق الكروي الأول بالنادي فواز القرني (29 عامًا) إلى صفوف نادي الشباب.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، فإن قيمة الانتقال بلغت 4 ملايين ريال نظير العام ونصف العام المتبقية من عقد اللاعب.

ومن المنتظر أن يوقِّع "القرني" رسميًّا في كشوفات الشباب خلال اليومَين المقبلَين، ومن ثم الالتحاق ببعثة الشباب في إسبانيا تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
12:20 AM

قادمًا من الاتحاد.. فواز القرني إلى الشباب بـ4 ملايين ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وافقت إدارة نادي الاتحاد رسميًّا على انتقال حارس الفريق الكروي الأول بالنادي فواز القرني (29 عامًا) إلى صفوف نادي الشباب.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، فإن قيمة الانتقال بلغت 4 ملايين ريال نظير العام ونصف العام المتبقية من عقد اللاعب.

ومن المنتظر أن يوقِّع "القرني" رسميًّا في كشوفات الشباب خلال اليومَين المقبلَين، ومن ثم الالتحاق ببعثة الشباب في إسبانيا تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

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