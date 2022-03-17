"آل الشيخ": مغاسل الأموات ستكون مفتوحة والصلاة عليهم في "المقابر"

قال: سيتم تجهيز مقرات لهذا الغرض مع الإبقاء على المساجد مغلقة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، أن مغاسل الأموات ستبقى مفتوحة في الجوامع المتوفرة فيها هذه الخدمة، بشرط تقليل الكثافة البشرية فيها، مع الإبقاء على المساجد مغلقة؛ إنفاذًا لفتوى هيئة كبار العلماء وللإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "آل الشيخ" في اتصال هاتفي مع "قناة الإخبارية"، أن "الصلاة على الجنائز ستكون في المقابر؛ حيث سيتم تجهيز مقرات لهذا الغرض؛ وذلك كإجراء احترازي".

وكانت هيئة كبار العلماء قد سوّغت شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، واستثنت من ذلك الحرمين الشريفين، بحيث تكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاً، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد، ويقال في الأذان: "صلوا في بيوتكم"، وتصلى الجمعة ظهراً أربع ركعات في البيوت.