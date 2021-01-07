النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 108 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 138 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الحارثي": نسعى لاستقطاب خبرات محلية ودعمها بتقنيات إعلامية عالمية

رئيس الإذاعة والتلفزيون أكد أن الدورة الجديدة تحقق الطموحات

أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد بن فهد الحارثي، عن تفاؤله بالدورة البرامجية الجديدة، مشيرًا إلى أن من بين أهدافها دعمها بخبرات محلية وتقنيات عالمية، في المجال الإعلامي؛ رغبة في تعزيز التواصل مع المشاهدين، وتماشيًا مع رغباتهم التي وصلتنا، عبر استطلاعات الرأي المختلفة.

ورفع "الحارثي" شكره وتقديره إلى وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مشيرًا إلى أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بالهيئة، وقال: لا زلنا نستنير بآرائه وملاحظاته ومقترحاته التي تسهم بدور كبير في تجويد الأداء، في كل من الإذاعة والتلفزيون.

وأضاف أن الوزير يهتم كثيرًا بدعم الكوادر الوطنية، ويشدد على ضرورة تطبيق برامج التأهيل والتطوير والتدريب ورفع القدرات، لما لذلك من دور كبير في الارتقاء بالأداء في الهيئة.

وأردف: نسعى إلى التوجه لإثراء المحتوى المحلي، سواء من خلال تطوير صناعة الإنتاج داخل الهيئة، أو بالشراكات مع مؤسسات الإنتاج المحلي وأن المضمون المميز الهادف هو الذي نراهم عليه بشكل كبير وما يهمنا هو أن يكون المحتوى المحلي بمضمون نوعي ويحقق المعايير الاحترافية والمهنية.

وشدد "الحارثي" على الحرص في تلبية الدورة البرامجية الجديدة لذائقة كافة الأطياف بمحتوى متنوع ما بين الأدب والفن والترفيه والثقافة والمسابقات، وذلك بما يخدم التعريف ببلادنا، وحضارتنا، وما يلبي حاجة المشاهدين من المعرفة، والترفيه.

وقال رئيس الهيئة: نحرص من خلال أعمالنا على تدعيم جهود مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال توطين صناعة المحتوى الإعلامي وربطها بشكل أكبر بحضارتنا، وهويتنا الثقافية، خاصة أن هناك متغيرات كبيرة في صناعة الإعلام، وتطورات متسارعة في الشأن الداخلي، ومطلوب من الإعلام أن يتواءم مع هذه المتغيرات بالسرعة المطلوبة، والمهنية العالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحارثي": نسعى لاستقطاب خبرات محلية ودعمها بتقنيات إعلامية عالمية
سبق

أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد بن فهد الحارثي، عن تفاؤله بالدورة البرامجية الجديدة، مشيرًا إلى أن من بين أهدافها دعمها بخبرات محلية وتقنيات عالمية، في المجال الإعلامي؛ رغبة في تعزيز التواصل مع المشاهدين، وتماشيًا مع رغباتهم التي وصلتنا، عبر استطلاعات الرأي المختلفة.

ورفع "الحارثي" شكره وتقديره إلى وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مشيرًا إلى أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بالهيئة، وقال: لا زلنا نستنير بآرائه وملاحظاته ومقترحاته التي تسهم بدور كبير في تجويد الأداء، في كل من الإذاعة والتلفزيون.

وأضاف أن الوزير يهتم كثيرًا بدعم الكوادر الوطنية، ويشدد على ضرورة تطبيق برامج التأهيل والتطوير والتدريب ورفع القدرات، لما لذلك من دور كبير في الارتقاء بالأداء في الهيئة.

وأردف: نسعى إلى التوجه لإثراء المحتوى المحلي، سواء من خلال تطوير صناعة الإنتاج داخل الهيئة، أو بالشراكات مع مؤسسات الإنتاج المحلي وأن المضمون المميز الهادف هو الذي نراهم عليه بشكل كبير وما يهمنا هو أن يكون المحتوى المحلي بمضمون نوعي ويحقق المعايير الاحترافية والمهنية.

وشدد "الحارثي" على الحرص في تلبية الدورة البرامجية الجديدة لذائقة كافة الأطياف بمحتوى متنوع ما بين الأدب والفن والترفيه والثقافة والمسابقات، وذلك بما يخدم التعريف ببلادنا، وحضارتنا، وما يلبي حاجة المشاهدين من المعرفة، والترفيه.

وقال رئيس الهيئة: نحرص من خلال أعمالنا على تدعيم جهود مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال توطين صناعة المحتوى الإعلامي وربطها بشكل أكبر بحضارتنا، وهويتنا الثقافية، خاصة أن هناك متغيرات كبيرة في صناعة الإعلام، وتطورات متسارعة في الشأن الداخلي، ومطلوب من الإعلام أن يتواءم مع هذه المتغيرات بالسرعة المطلوبة، والمهنية العالية.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
04:12 PM

"الحارثي": نسعى لاستقطاب خبرات محلية ودعمها بتقنيات إعلامية عالمية

رئيس الإذاعة والتلفزيون أكد أن الدورة الجديدة تحقق الطموحات

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
0
2,446

أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد بن فهد الحارثي، عن تفاؤله بالدورة البرامجية الجديدة، مشيرًا إلى أن من بين أهدافها دعمها بخبرات محلية وتقنيات عالمية، في المجال الإعلامي؛ رغبة في تعزيز التواصل مع المشاهدين، وتماشيًا مع رغباتهم التي وصلتنا، عبر استطلاعات الرأي المختلفة.

ورفع "الحارثي" شكره وتقديره إلى وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مشيرًا إلى أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بالهيئة، وقال: لا زلنا نستنير بآرائه وملاحظاته ومقترحاته التي تسهم بدور كبير في تجويد الأداء، في كل من الإذاعة والتلفزيون.

وأضاف أن الوزير يهتم كثيرًا بدعم الكوادر الوطنية، ويشدد على ضرورة تطبيق برامج التأهيل والتطوير والتدريب ورفع القدرات، لما لذلك من دور كبير في الارتقاء بالأداء في الهيئة.

وأردف: نسعى إلى التوجه لإثراء المحتوى المحلي، سواء من خلال تطوير صناعة الإنتاج داخل الهيئة، أو بالشراكات مع مؤسسات الإنتاج المحلي وأن المضمون المميز الهادف هو الذي نراهم عليه بشكل كبير وما يهمنا هو أن يكون المحتوى المحلي بمضمون نوعي ويحقق المعايير الاحترافية والمهنية.

وشدد "الحارثي" على الحرص في تلبية الدورة البرامجية الجديدة لذائقة كافة الأطياف بمحتوى متنوع ما بين الأدب والفن والترفيه والثقافة والمسابقات، وذلك بما يخدم التعريف ببلادنا، وحضارتنا، وما يلبي حاجة المشاهدين من المعرفة، والترفيه.

وقال رئيس الهيئة: نحرص من خلال أعمالنا على تدعيم جهود مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال توطين صناعة المحتوى الإعلامي وربطها بشكل أكبر بحضارتنا، وهويتنا الثقافية، خاصة أن هناك متغيرات كبيرة في صناعة الإعلام، وتطورات متسارعة في الشأن الداخلي، ومطلوب من الإعلام أن يتواءم مع هذه المتغيرات بالسرعة المطلوبة، والمهنية العالية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,188
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,924
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,528
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,659

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة