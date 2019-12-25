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فرش 1100 سجادة جديدة بالتوسعة الأولى في المسجد النبوي.. صناعة وطنية

مميزة بلونها الأخضر وتصميمها الفريد.. جودة عالية وفق مواصفات فنية دقيقة

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على أعمال فرش 1100 سجادة في التوسعة السعودية الأولى بالمسجد النبوي، متميزة بلونها الأخضر وتصميمها الفريد.

وأشاد "السديس" بما تقوم به إدارة السجاد من خدمات في سبيل خدمة الزوار والمصلين في المسجد النبوي.

يُذكر أن السجاد من الصناعات الوطنية ذات الجودة العالية، يُصنع وفق شروط ومواصفات فنية دقيقة وبقياسات تتناسب مع أروقة المسجد النبوي.

المسجد النبوي التوسعة السعودية الأولى بالمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرش 1100 سجادة جديدة بالتوسعة الأولى في المسجد النبوي.. صناعة وطنية
سبق

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على أعمال فرش 1100 سجادة في التوسعة السعودية الأولى بالمسجد النبوي، متميزة بلونها الأخضر وتصميمها الفريد.

وأشاد "السديس" بما تقوم به إدارة السجاد من خدمات في سبيل خدمة الزوار والمصلين في المسجد النبوي.

يُذكر أن السجاد من الصناعات الوطنية ذات الجودة العالية، يُصنع وفق شروط ومواصفات فنية دقيقة وبقياسات تتناسب مع أروقة المسجد النبوي.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
02:15 PM
اخر تعديل
25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
03:07 PM

فرش 1100 سجادة جديدة بالتوسعة الأولى في المسجد النبوي.. صناعة وطنية

مميزة بلونها الأخضر وتصميمها الفريد.. جودة عالية وفق مواصفات فنية دقيقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على أعمال فرش 1100 سجادة في التوسعة السعودية الأولى بالمسجد النبوي، متميزة بلونها الأخضر وتصميمها الفريد.

وأشاد "السديس" بما تقوم به إدارة السجاد من خدمات في سبيل خدمة الزوار والمصلين في المسجد النبوي.

يُذكر أن السجاد من الصناعات الوطنية ذات الجودة العالية، يُصنع وفق شروط ومواصفات فنية دقيقة وبقياسات تتناسب مع أروقة المسجد النبوي.

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