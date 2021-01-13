وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ هجمة انتحال الشخصية، تجاوز آليات الحماية، تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد، أعطال في الذاكرة، رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، هجمة حجب الخدمة "DoS".
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ هجمة انتحال الشخصية، تجاوز آليات الحماية، تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد، أعطال في الذاكرة، رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، هجمة حجب الخدمة "DoS".
13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
03:00 PM
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث مايكروسوفت
المركز قدّم توصياته.. وقال: يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ هجمة انتحال الشخصية
وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ هجمة انتحال الشخصية، تجاوز آليات الحماية، تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد، أعطال في الذاكرة، رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، هجمة حجب الخدمة "DoS".