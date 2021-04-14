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"الصحة العالمية" تحذِّر من تخفيف الحظر.. رفع الحجر يجب أن يكون "ببطء"

"غيبريسوس" أكد أن تراجع الإصابات المحالة للمستشفيات لا يعني انتهاء الخطر

حذَّرت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين من تخفيف الحظر بالتزامن في كل الدول الأوروبية، موضحة أن تراجع الإصابات المحالة للمستشفيات لا يعني انتهاء خطر وباء كورونا الذي حصد أرواح 115 ألفًا في العالم، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وقف انتشار وباء كوفيد-19 بشكل كامل يتطلب لقاحًا. مشيرة إلى أن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكًا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا إتش1 إن1 التي ظهرت في نهاية مارس 2009 في المكسيك.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من جنيف: "إن البيانات التي تم جمعها في بلدان عدة تعطينا صورة أكثر وضوحًا لهذا الفيروس، وسلوكه، وطريقة وقفه. نعرف أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة، ونعرف أنه فتّاك أكثر بعشر مرات من الفيروس المسبب لوباء الإنفلونزا عام 2009". داعيًا إلى رفع الحجر الصحي في العالم "ببطء".

وقال مدير منظمة الصحة: "إن على الدول أن توجِد توازنًا بين تدابير مكافحة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، وعن أمراض أخرى ناتجة من استنفاد طاقات الأنظمة الصحية، والوطأة الاجتماعية والاقتصادية للوباء".

منظمة الصحة العالمية حظر التجول الحجر الصحي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الصحة العالمية" تحذِّر من تخفيف الحظر.. رفع الحجر يجب أن يكون "ببطء"
سبق

حذَّرت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين من تخفيف الحظر بالتزامن في كل الدول الأوروبية، موضحة أن تراجع الإصابات المحالة للمستشفيات لا يعني انتهاء خطر وباء كورونا الذي حصد أرواح 115 ألفًا في العالم، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وقف انتشار وباء كوفيد-19 بشكل كامل يتطلب لقاحًا. مشيرة إلى أن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكًا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا إتش1 إن1 التي ظهرت في نهاية مارس 2009 في المكسيك.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من جنيف: "إن البيانات التي تم جمعها في بلدان عدة تعطينا صورة أكثر وضوحًا لهذا الفيروس، وسلوكه، وطريقة وقفه. نعرف أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة، ونعرف أنه فتّاك أكثر بعشر مرات من الفيروس المسبب لوباء الإنفلونزا عام 2009". داعيًا إلى رفع الحجر الصحي في العالم "ببطء".

وقال مدير منظمة الصحة: "إن على الدول أن توجِد توازنًا بين تدابير مكافحة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، وعن أمراض أخرى ناتجة من استنفاد طاقات الأنظمة الصحية، والوطأة الاجتماعية والاقتصادية للوباء".

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
01:52 AM

"الصحة العالمية" تحذِّر من تخفيف الحظر.. رفع الحجر يجب أن يكون "ببطء"

"غيبريسوس" أكد أن تراجع الإصابات المحالة للمستشفيات لا يعني انتهاء الخطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذَّرت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين من تخفيف الحظر بالتزامن في كل الدول الأوروبية، موضحة أن تراجع الإصابات المحالة للمستشفيات لا يعني انتهاء خطر وباء كورونا الذي حصد أرواح 115 ألفًا في العالم، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وقف انتشار وباء كوفيد-19 بشكل كامل يتطلب لقاحًا. مشيرة إلى أن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكًا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا إتش1 إن1 التي ظهرت في نهاية مارس 2009 في المكسيك.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من جنيف: "إن البيانات التي تم جمعها في بلدان عدة تعطينا صورة أكثر وضوحًا لهذا الفيروس، وسلوكه، وطريقة وقفه. نعرف أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة، ونعرف أنه فتّاك أكثر بعشر مرات من الفيروس المسبب لوباء الإنفلونزا عام 2009". داعيًا إلى رفع الحجر الصحي في العالم "ببطء".

وقال مدير منظمة الصحة: "إن على الدول أن توجِد توازنًا بين تدابير مكافحة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، وعن أمراض أخرى ناتجة من استنفاد طاقات الأنظمة الصحية، والوطأة الاجتماعية والاقتصادية للوباء".

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